Предприниматель Шеджюс рассказал, сколько экономит на покупках в других странах: суммы впечатляют

Предприниматель Андрюс Шеджюс, который вскоре станет отцом шестого ребенка, в передаче КК2 на LNK рассказал об инвестициях и о разнице в ценах в Литве и других странах ЕС. Он рассказал, что благодаря тому, что многие вещи покупает за границей, экономит сотни евро.

Бывший политик заметил, что надо иметь сбережения, но копить деньги не стоит, они должны "работать".

"Я стараюсь не инвестировать в той сфере, где ничего не понимаю. Мне знакомы несколько испытанных временем сфер. Я вкладываю деньги в бизнес, есть у меня и недвижимость", – сказал он.

Шеджюс бывает дома нечасто.

"Чаще всего я бываю в Великобритании, Ирландии, Германии, Голландии, во Франции. Легче всего сравнивать страны ЕС, поскольку это одно экономическое пространство. Когда цены отличаются в 3-4 раза – это уму непостижимо. <...> Что сейчас самое актуальное, и что требует больше всего расходов – это дети, на себе можно сэкономить. Маленькому ребенку не скажешь: "погоди, поешь позже". Он хочет играть, есть, быть красивым. Я не слежу за ценами на продукты, но когда замечаешь разницу в несколько раз, это шокирует, – признал предприниматель. – В Литве молочные смеси для детей в 4 раза выше, чем, скажем, в Германии. А ведь этот тот же ЕС. Например, порция фруктового пюре в Германии стоит 70 центров, а в Литве больше 2 евро, иногда по акции можно найти за 1,8 евро".

По словам предпринимателя, лично он этим ценам не придает большого значения, однако напоминает, что ребенок может в день съесть 5-6 порций такого пюре, а когда детей двое – цена становится намного выше.

"Детская смесь, которая в Литве стоит 16,99 евро за кг, в Германии – 6,99 евро за кг. Разница в 10 евро, в месяц одному ребенку нужно 8 упаковок этой смеси. Получается большая разница. По этой причине в Литве рождаемость низкая, люди не хотят заводить детей, – сказал собеседник. – Когда я покупаю основное за границей, речь идет о питании и подгузниках, не считая одежды, экономлю около 500 евро на одного ребенка".

Предприниматель признал, что не только руководит своей компанией, но и, если надо, сам садится за руль своего тягача. "Бывает, что я сам управляю фурой. Это н месячные рейсы, они длятся 1-2 дня. Мне это в радость, у меня есть отдельный тягач, собственный, им больше никто не управляет. Как бывает, есть у человека машина в гараже, на которой он любит ездить, так у меня есть тягач, на котором я люблю ездить", – рассказал Шеджюс.

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