Семьи дипломатов и некоторые сотрудники дипучреждений покидают Украину по рекомендации МИД Литвы

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) отправляет из Украины семьи дипломатов и некоторых сотрудников дипломатических учреждений, выполняющих функции, не являющиеся необходимыми, в связи с напряженной ситуацией в Украине и возможными перебоями в воздушном сообщении.

"Министр иностранных дел поручил послу организовать временный перевод членов семей дипломатов и второстепенного персонала. Приказ министра действителен только для дипломатов. У министра нет правовых возможностей "приказать" членам семьи принять то или иное решение, члены семьи не являются уставными должностными лицами по закону", – сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Витауте Шмайжите-Кулешене.

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По ее словам, посольство Литвы в Украине продолжает выполнять свои важнейшие функции.

Представитель министра подчеркнула, что это не эвакуация, так как это потребовало бы дополнительных правовых механизмов. По ее словам, упомянутые семьи дипломатов вылетают обычными коммерческими рейсами.

"Никого не "вывозили" — все ехали, уезжают в обычном режиме, по обычным рейсовым маршрутам", — сказала она.

В воскресенье МИД ужесточил свои рекомендации для граждан Литвы, призвав их не ездить в Украину, а находящихся в стране - немедленно покинуть страну, а также зарегистрироваться в посольстве.

По словам Шмайжите, регистрация идет, в понедельник утром зарегистрировалось уже около 300 человек.

Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных и тяжелую военную технику на границе с Украиной и в Беларуси.

Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент, Москва же это отрицает.

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