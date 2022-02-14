Коронавирусом заболел глава погранслужбы Литвы

В понедельник Служба охраны госграницы Литвы сообщила, что ее глава Рустам Любаев заболел коронавирусом. На этой неделе глава службы будет работать удаленно.

Любаев сдал ПЦР-тест, почувствовав легкие симптомы простуды.

"Я чувствую себя хорошо, настроение трудоспособное, поэтому, даже находясь в изоляции, я выполняю всю необходимую работу. Тем более, что у меня есть отличная команда коллег, на которую могу полностью положиться", – сказал Любаев.

Глава СОГГ был привит по полной схеме и третьей дозой вакцины от коронавируса.

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