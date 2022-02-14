Новые рейтинги: какую позицию занимает партия Сквернялиса?

Демократический союз "Во имя Литвы", который возглавляет экс-премьер Саулюс Сквернялис, укрепляет свои позиции. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 17–29 января.

За Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО–ХДЛ) в декабре намеревались голосовать 10,8% участников опроса, а в январе - 11,6%.

На второй строке рейтинга – оппозиционные социал-демократы - в декабре 10,9%, в январе – 10,2%.

На третьей строке рейтинга – "Во имя Литвы" - в декабре 7,2%, в январе 8,2%.

За этим союзом идет Литовский союз крестьян и зеленых - в декабре 6,7%, в январе – 7,7%. Далее следует Движение либералов - соответственно 7,2% и 6,6%.

За Партию труда в декабре намеревались голосовать 4,2%, а в январе - 6% респондентов.

За Партию свободы в декабре голосовали бы 4,7%, а в январе 5,3% участников опроса.

В конце рейтинга - "Свобода и справедливость": в декабре 3,6%, в январе – 4%.

За другую партию голосовали бы 9,1% участников опроса, 12,1% не голосовали бы, а 19,2% не знали, за кого голосовать или не ответили на вопрос.

Spinter tyrimai по традиции спрашивал у респондентов, кто из политиков и общественных деятелей больше подходит на пост премьер-министра страны.

В январе первую строку рейтинга по-прежнему занимала действующий премьер Ингрида Шимоните: в декабре 16,7%, в январе – 18,7%.

На втором месте - экс-премьер Саулюс Сквернялис – 11,7% в декабре и 11,2% в январе. На третьем - социал-демократ Вилия Блинкявичюсте: и в декабре и в январе 6,2%.

Далее идет еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс - в декабре 4,2%, в январе – 3,9%.

На пятом месте – спикер Виктория Чмилите-Нильсен (соответственно 4,1% и 3,5%). Далее идет лидер крестьян Рамунас Карбаускис - 2,4% и 3,3%.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис занимает 7 место - в декабре 2,4%, в январе 2,8%. Лидера Партии труда Виктора Успасских на этом посту хотели видеть 2,7%. На девятом месте – экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига (соответственно 2,8% и 2,3%).

Последнее место занимает социал-демократ Витнис-Повилас Андрюкайтис - соответственно 1,6% и 1,9%.

Оценка правительства за месяц не изменилась. Положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 26,7% участников опроса в декабре и 26,9% - в январе.

Отрицательно и скорее отрицательно деятельность правительства в декабре оценили 65,4% участников опроса, в январе их было 64,1%.

Еще 7,9% в декабре и 9% в январе не знали, как оценить деятельность правительства.

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