Задержан подозреваемый (1961 г.р.). Начато расследование.
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13 февраля, в 12.45 ч., в Клайпеде, на ул. С.Шимкаус, в квартире было обнаружено тело мужчины (1951 г.р.) с рублеными ранами.
Задержан подозреваемый (1961 г.р.). Начато расследование.
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