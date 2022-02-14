В Клайпеде во время пожара погибли двое мужчин

В ночь на понедельник в Клайпеде во время пожара в многоквартирном доме погибли двое мужчин.

Полиция сообщает, что в Клайпеде на ул. Парижяус Комунос горела квартира в девятиэтажном доме, сообщение поступило в 3.26 ч. Во время пожара сгорела часть пола и покрылись копотью стены.

"На пожарище найдены тела мужчин 55 и 57 лет. Причину пожара выясняют. Ведется расследование.

Когда мы приехали, люди уже были мертвы. Врачи констатировали их смерть. Большого пожара не было – обгорела кровать и 1 кв. м пола", – сказал дежурный пожарной службы.

Предполагается, что мужчины отравились угарным газом. В квартире детекторов дыма не была, но они были в подъезде. Этот детектор и сработал. Пожарные выясняют причину пожара.

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