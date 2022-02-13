МИД Литвы ужесточает рекомендации: жителей настоятельно просят не ездить в Украину

Из-за возможных проблем с сообщением Министерство иностранных дел Литвы настоятельно просит жителей воздержаться от поездок в Украину, а находящихся там граждан Литвы просят немедленно покинуть страну. –Также напоминаем, что сейчас действует рекомендация не ездить и в Беларусь.

Мы просим находящихся в Украине граждан Литвы немедленно зарегистрироваться по адресу https://keliauk.urm.lt/keliones-registracijos-forma, чтобы в случае необходимости с вами могли связаться для оказания консульской помощи.

Просьба соблюдать осторожность, следить за новостями, следить за новостями, информировать близких о своем местонахождении и руководствоваться официальными рекомендациями украинских властей и правительства Литвы. Посольство Литвы в Украине по-прежнему выполняет свои основные функции.

Если вам требуется быстрая помощь, обращайтесь в посольство Литвы в Киеве, все контакты и информацию можно найти здесь: https://keliauk.urm.lt/location/ukraina

Также напоминаем, что жители Литвы могут круглосуточно обращаться за помощью в МИД по номеру +370 5 236 2444 или по эл. почте pilieciai@urm.lt.

МИД рекомендует скачать приложение "Путешествуй безопасно" и получать всю актуальную информацию министерства на случай критических ситуаций. iOS: https://goo.gl/dOxeli ; Android: https://goo.gl/rPwrfx; Общая ссылка: http://onelink.to/epmjp5.

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