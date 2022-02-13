Сообщение муниципалитета об изменениях проведения церемонии бракосочетания люди приняли за насмешку

Жители, которые планировали заключить брак в Каунасской ратуше, столкнутся с неприятным сюрпризом. Сейчас ратуша находится на ремонте, поэтому церемонию бракосочетаний будут проводить в районе Жалякальнис в доме-муее Петраускасов. Бесплатно в церемонии участие смогут принять только молодожены, свидетели и фотограф. Delfi интересовался, на самом ли деле будет действовать такой порядок.

В редакцию Delfi обратилась читательница Рамуне и рассказала о пресс-релизе, в котором был представлен новый порядок.

"Я читаю о не могу поверить! В моей семье свадьба будет летом, приглашения уже распечатаны, никто не информировал о том, что место проведения церемонии меняется. И вот сюрприз! Самое неприятное, что не только доставляют хлопоты, но еще о хотят заработать. Как это понимать - члены семьи должны покупать билеты, чтобы увидеть церемонию? Мы ведь не в музей идем. Какие еще билеты? За заключение брака плати, за билеты плати, что еще? Невероятно, это насмешка над людьми", – считает она.

Каунасский муниципалитет 9 февраля сообщил, что начинается ремонт ратуши, поэтому церемонии бракосочетания с 24 февраля будут проходить в доме-музее Микаса и Кипраса Петраускасов. Кроме того, сказано, что в церемонии бракосочетания бесплатно смогут участвовать молодожены, свидетели и фотограф, если в этом будет необходимость - переводчик. Другим придется купить билеты по 3 евро, чтобы попасть в музей.

Муниципалитет и работники музея заверили, что церемония будет бесплатной.

"3 евро будут брать только в тех случаях, когда люди захотят попасть в помещения музея, где находятся экспозиции, но и туда молодожены, их родители и свидетели попадут бесплатно. Это можно назвать символическим подарком и развлечением. Музей может предложить и другие услуги – от фотосессий в аутентичном интерьере межвоенных лет до театрализованных экскурсий "Когда господ нету дома", – заметили представители муниципалитета.

Petrauskų muziejus (Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro nuotr.)

Дом-музей Петраускасов и Каунасский замок - это лишь несколько мест, в которых можно провести церемонию бракосочетания.

"Молодожены могут выбирать любое место, какое им нравится. Подробную информацию можно получить по электронной почте metrikacija@kaunas.lt", - сообщают представители муниципалитета.

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