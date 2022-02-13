Литва готовится отмечать 104-ую годовщину восстановления государства

В среду Литва отметит 104-ую годовщину восстановления государства, почтит память подписантов Акта 16 февраля.

Торжественные мероприятия начнутся 15 февраля и продлятся до 16 февраля.

Большую часть мероприятий будет транслировать общественный канал LRT.

15 февраля утром в президентском дворце будут переданы цветы, которые возложат на могилы подписантов Акта 16 февраля 1918 г.

После обеда в президентском дворце будут вручены национальные премии культуры и искусства и Национальная премия им. Йонаса Басанавичюса.

16 февраля память подписантов Акта 1918 г. почтут на кладбище Расу.

В президентском дворцы пройдет церемония вручения государственных наград.

В полдень на площади Симонаса Даукантаса в Вильнюсе состоится торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии. С речью выступит президент Гитанас Науседа.

В то же время в Каунасе поднимут флаг Креста Витиса и возложат цветы в саду военного музея им. Витаутаса Великого.

В 12.30 ч. - в Кафедральном соборе состоится служба. После нее мероприятия продлятся около Дома подписантов в Вильнюсе.

На Лукишкской площади в этот день пройдет выставка литовской военной техники и вооружения.

Вечером на проспекте Гедиминаса зажгут символические костры (всего 16).

В Национальной филармонии пройдет концерт "Бесконечный полет".

16 февраля 1918 года Литовский Совет под руководством доктора Йонаса Басанавичюса, выразив волю народа, в Вильнюсе подписал Акт о независимости и возвестил о восстановлении независимого государства на демократической основе со столицей в Вильнюсе. Акт подписали 20 членов совета.

Высланный в Германию экземпляр этого акта 1918 г. в марте 2017 г. в политическом архиве МИД Германии нашел профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

По случаю 100-летия государства Германия на 5 лет передала оригинал этого документа Литве. Все желающие могли увидеть его в музее Дома подписантов. Он находился в том же помещении, в котором был подписан.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!