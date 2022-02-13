Коронавирус в Литве: 9030 новых случаев и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9030 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Девять скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

7752 человека заболели в первый раз, 1270 - во второй раз, 8 - в третий.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах лежат 1698 больных коронавирусом. В реанимации находятся 96 пациентов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 5081 случай. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 50,7%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заболел 815 900 человек, скончались от COVID-19 больше 8090 жителей.

За сутки было выполнено 16 300 ПЦР-тестов и 775 тестов на антигены.

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