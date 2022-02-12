Перспективная баскетболистка осуждена за ДТП с летальным исходом

Перспективная баскетболистка 24-летняя Индре Вилкуотите на пешеходном переходе на столичном проспекте Лайсвес насмерть сбила пешехода. Суд отказался освободить ее от уголовной ответственности, чтобы не нарушить принцип справедливости.

Судья Миндаугас Стряукас подчеркнул, что Вилкуотите совершила ДТП, превысив допустимую на этом участке скорость, была невнимательной и не учла интересы других участников движения, в результате таких действий погибла женщина.

По словам судьи, против освобождения Вилкуотите от уголовной ответственности был и сын 92-летней скончавшейся женщины.

Вилкуотите приговорена к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1,5 года. Кроме того, два года она не сможет управлять автомобилем.

Трагическое ДТП произошло 10 мая 2021 г. в 10.38 ч. в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, около Дворца печати.

Вилкуотите за рулем Mazda 3 ехала по второй полосе со стороны ул. Т.Нарбуто в сторону ул. Юстинишкю. По словам экспертов, автомобиль ехал на скорости 82-83 км/ч (допустимая 50 км/ч). Вилкуотите не сбавила скорость и перед перекрестком, несмотря на то, что зеленый свет уже моргал. Кроме того, она сбила пешехода, не сбавляя скорости и не объехав его, хотя могла заметить и объехать, если бы не высокая скорость.

Вилкуотите свою вину признала и извинилась перед детьми погибшей женщины. Она сказала, что заметила пешехода, когда была в 5-10 м от него.

По словам, Вилкуотите она признала, что причина ДТП - высокая скорости и тот факт, что пожилая женщина шла на красный свет.

Судья Стряукас отметил, что поведение пешехода, который шел через дорогу на красный свет - важный фактор, но второстепенный, он не был бы решающим, если бы водитель ехала на допустимой скорости.

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