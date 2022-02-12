Праздник корюшки в Паланге: столпотворение, на парковках нет свободных мест

В Паланге с пятницы проходит праздник корюшки. На курорт съехалось большое количество жителей, найти свободное место на парковке - задача не из легких.

"Мы сделали 5 кругов по стоянкам в Паланге, проехали около 10 км. Потом, когда лишились надежды найти место ближе к центру, оставили машину в 3 км от улицы им. Й.Басанавичюса. И то нам повезло, как раз выехала одна машина и мы встали на ее место", - рассказали журналисту DELFI Марюс и Лина из Вильнюса.

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Другие отдыхающие жаловались, что провели на въезде в Палангу полчаса.

"Заторы огромные. Такое ощущение, что сюда съехалась вся Литва. Даже летом я не видел столько людей", - сказал отдыхающий из Мажейкяй.

На палангском пирсе проходит состязание по ловле корюшки.

На центральной улице курорта предприниматели предлагают отведать уже приготовленную рыбу - жареную, копченую, маринованную, вяленую и с разными специями.

На ярмарке в Паланге можно купить не только корюшку, но и одежду, украшения, корзины, деревянные игрушки, сумки, шерстяные носки, мыло ручной работы и т.д.

Кроме того, продают разные продукты - копчености, домашний хлеб, квас, сладости, специи, чаи.

Фестиваль "Палангская корюшка 2022" будет продолжаться и в воскресенье.

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