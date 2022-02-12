Женщина оценила рост цен: я чувствую себя, как в раскачивающейся лодке

В Литве много говорят об управлении инфляцией. Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что не считает будто предложение президента Гитанаса Науседы о повышении необлагаемого налогами минимума (ННМ) и выплате одноразового пособия в размере 100 евро малоимущим жителям, уменьшит инфляцию.

Эта тема обсуждалась в передаче на Žinių radijаs .

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас одобряет повышение ННМ.

"Снижение налогов на труд - верное направление, Литва должна идти этим путем, поскольку растет конкуренция за работников. Сейчас и Германия ищет работников в нашей стране, миграционный баланс у нас отрицательный", – сказал экономист.

По его мнению, надо повышать ННМ особенно тем, у кого небольшие доходы, чтобы люди не эмигрировали, taкроме того, надо вытаскивать жителей из "тени", это решение уменьшит социальное разобщение.

Что касается второго предложения о выплатах, тут мнение экономиста отличается от позиции президента: "Костер инфляции и без того ярко разгорелся. И у этого явления есть две причины. Одна от нас не зависит – внешняя. (...) Растут цены на энергию, выросли счет, эти вещи от нас не зависят, тут многие страны оказывают помощь", – сказал Маурицас.

Но, по его словам, есть вызов - раздача денег может увеличить внутреннюю инфляцию.

"Она и без того самая большая в ЕС по росту цен на услуги", – сказал Маурицас.

Он заметил, что проблема Литвы в том, что она импортирует большую часть всех энергетических ресурсов.

"Мы как Мюнхгаузен не можем вытащить себя из болота, мы импортируем как газ, так и нефть и 70% электроэнергии", – сказал Маурицас. Тогда придется поднять вопрос стоит ли больше брать в кредит на потребление.

"Лучше давать удочку, чем рыбу", – заметил он.

Глава сети помощи на дому Юрате Матиковене сказала, что их служба оказывает людям помощь на дому. В такой помощи нуждаются люди, которые по разным причинам не могут покинуть дом, редко из него выходят. Чаще всего это одинокие пенсионеры.

"Одна женщина сказала нам: "я чувствую себя как в раскачивающейся лодке", я уже не понимаю, в какую сторону раскачивается лодка. Люди говорят, что уже не контролируют лодку своей жизни, они не способны что-то сделать, чтобы остановить качку или куда-то плыть", – сказала Матиковене, заметив, что женщина говорила о растущих ценах.

"Каждый день она не знает, сколько денег пойдет на хлеб. Это касается и цен на отопление, изменяющихся политических веяний, войны, эмигрантов, все это вызывает напряжение. Представьте человек сидит в своей бутылке, информацию получает только из СМИ, (…) естественно, что беспокойство растет", – заметила Матиковене.

Генсек литовского отделения Caritаs Дейманте Букейкайте сказала, что люди из уязвимой группы переживают больше всего напряжения.

"Люди в Литве живут по-разному, одним легче, другим сложнее, третьим живется очень тяжело. (…) Сейчас, когда быстро растут цены на отопление, ситуация многих людей ухудшилась. Это люди с небольшими доходами", – сказала Букейкайте.

По имеющимся данным в благотворительную столовую Betanijа в Вильнюсе приходит больше людей, кроме того, стало больше обращающихся за одеждой и обувью.

"Это значит, что люди пересматривают свои доходы, платят за отопление, коммунальные услуги и после этого у них не остается денег на еду или одежду с обувью", – заметила Букейкайте.

Матиковене заметила, что выплаты должны быть постоянными.

"Они не должны быть одноразовыми. У нас в Литве с начала независимости наблюдается странная тенденция - мы "тушим пожары", (…) но отношение должно быть иным, нужны долговременные действия", – сказала она.

Пенсии более 30% получателей помощи на дому составляют не больше 350 евро.

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