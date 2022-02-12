Полиция уже готовится к 16 февраля, заграждений не будет, применят иные меры

Несмотря на то, что официальных митингов 16 февраля не будет, полиция не считает, что этот день пройдет спокойно. В столице будут дежурить усиленные наряды полиции, однако заграждения устанавливать не будут. Представители "Союза семей" заявили, что никакие мероприятия не организуют. Однако в интернете распространяют призыв ехать в Вильнюс и освистать Витаутаса Ландсбергиса. Похоже, из Жемайтии планируют привезти соломенного козла и сжечь его.

До праздника осталось меньше недели. После событий 13 января, когда участники митинга освистали выступавших на церемонии памяти жертв январских событий спикера Викторию Чмилите-Нильсен и премьер-министра Ингриду Шимоните, похожую акцию планировалось провести и в феврале. Вильнюсский муниципалитет отказал в проведении 16 февраля митингов в трех местах - на Ратушной площади, на Кафедральной площади и у памятника Й.Басанавичюсу.

Глава "Союза семей" Раймондас Гринявичюс сказал Delfi, что их неправильно поняли.

"Нас не поняли, у нас и проект митинга был обучающий. Больше никаких заявок на 16 февраля подавать не будем, поймите, если мы еще где-то попросим, то будет как в путинской Москве начнутся аварии водопровода, еще что-то", – сказал он.

Полиция намерена дежурить на ул. Пилес и рядом с ней, поскольку по традиции с балкона Дома подписантов будет выступать Витаутас Ландсбергис.

Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал, что внимание полиции будет сконцентрировано на Старом городе.

"Если людей будет много, возможно, придется закрыть доступ на ул. Пилес", – сказал он.

Усилить дежурство в городе заставляют и призывы "по-своему" отметить День восстановления государства. Людей призывают надевать национальную одежду и ехать в Вильнюс, встретиться у президентского дворца. Потом - освистать Ландсбергиса, который будет выступать с балкона Дома подписантов, в отместку за его слова, сказанные после мероприятий 13 января.

Гагас сказал Delfi, что полиция следит за электронным пространством.

Гринявичюс заверил, что "Союз семей" отдельное мероприятие проводить не будет.

Пока не планируют устанавливать заграждения, но на места проведения мероприятий жителям не разрешат нести барабаны и другие подобные предметы.

"Надо понимать, что важно уважительно относиться друг к другу и не действовать против интересов других людей во время торжеств. Если шумят во время мероприятия, то это мешает его проведению", – сказал Гагас.

Полиция будет дежурить также на въездах в город и проверять автомобили.

"Будем видеть автобусы с определенными индикаторами, свидетельствующими о том, что едут на протест, будем их останавливать, объяснять людям, что разрешений на акции протеста не было", – заметил Гагас.

В последние дни распространяют информацию о том, что в Вильнюс 16 февраля планируют привезти соломенного козла, таскать его по улицам, а потом сжечь. Эту информацию Delfi подтвердили несколько источников, поддерживающих протестующих.

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