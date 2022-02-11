С понедельника больше не нужно изолироваться по прибытии в Литву

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Sipa / Scanpix

С понедельника больше не нужно изолироваться по прибытии в Литву из любого государства - до этого изоляция еще была нужна лицам из третьих стран, не привитым от COVID-19 и не перенесшим это заболевание.

Как информировало Министерство здравоохранения, поскольку с понедельника все страны мира окажутся в желтой зоне, приезжающие из любой страны лица должны будут заполнить анкету о прибытии и предъявить документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинацию от COVID-19, перенесенное заболевание или полученный перед поездкой отрицательный результат теста на COVID-19. Если человек не соответствует приведенным критериям, он должен за трое суток до прибытия в Литве сделать ПЦР-тест или за двое суток - антигенный тест и предъявить отрицательный результат перевозчику перед посадкой на самолет, автобус, паром или другое транспортное средство. Путешествующие собственным транспортом могут привезти с собой отрицательный результат теста или сделать тест по прибытии в Литву - в таком случае они должны в течение суток зарегистрироваться на тест и сделать его за свой счет. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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