Министр: крупные страны демонстрируют "беспрецедентную поддержку" Вильнюсу в консультациях с ВТО

Крупные страны мира демонстрируют "беспрецедентную поддержку" Вильнюсу, включаясь в консультации Евросоюза и Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно применяемого Пекином экономического давления на Литву, говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Это дело важно для большинства членов ВТО. Сильнейшие экономики мира, среди которых все члены G7, объединили силы против незаконных действий Китая, которые представляют угрозу для всей системы международной торговли", - сказал глава литовской дипломатии для распространенного в пятницу сообщения МИД.

"Это беспрецедентная на сегодняшний день солидарность крупных демократических государств мира с Литвой", - добавил он.

США, Канада, Австралия, Соединенное Королевство, Япония и Тайвань воспользовались возможностью обратиться с просьбами присоединиться к консультациям ЕС и Китая.

По словам Ландсбергиса, такое широкое вовлечение стран и внимание к делу ЕС - Китай четко показывает, что применяемые Китаем незаконные ограничения торговли ставят перед вызовами всю систему международной торговли, а политически мотивированные действия по экономическому принуждению неприемлемы.

В ноябре прошлого года Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства с Литвой до временных поверенных. По мере развития дипломатического конфликта литовские предприниматели стали сообщать о различных ограничениях в торговле с Китаем. Политики страны назвали это необъявленными санкциями.

Обратившись в ВТО, Сообщество выразило поддержку жалобам бизнеса и должностным лицам Литвы о том, что из-за этого спора Китай блокирует импорт из Литвы и применяет другие экономические ограничения.

Как утверждает МИД, просьба о консультациях является первым этапом обязательного процесса разбирательства ВТО, цель которого - найти решение для сложившейся ситуации и избежать дальнейшей тяжбы.

Если в течение 60 дней после обращения с просьбой о консультациях не будет найдено приемлемое для обеих сторон решение, то ЕС попросит ВТО учредить коллегию арбитров и таким образом начнет судебный процесс.

И все же эксперты подчеркивают, что этот спор может затянуться, поэтому ожидать скорых решений не приходится.

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