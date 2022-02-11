Президент Литвы: нужны условия, при которых агрессия против Киева обошлась бы очень дорого

Продолжавший в четверг визит в Германии президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что следует создать такие условия, чтобы военная агрессия против Украины стоила слишком дорого.

В четверг вечером Науседа вместе с премьер-министрами Латвии и Эстонии обсудил ситуацию с безопасностью в регионе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президент подчеркнул, что Литва обеспокоена не только концентрацией российских вооруженных сил вблизи Украины, но и растущим их сосредоточением на территории Беларуси, сообщили в администрации главы государства.

По словам Науседы, решимость союзников увеличить вооруженные силы на восточном фланге НАТО "посылает сигнал единства и прочности, а также напоминает о неделимости безопасности НАТО".

Выступая перед главами правительств Латвии, Эстонии и Германии, Науседа подчеркнул, что все действия союзников в настоящее время должны быть направлены на эффективное сдерживание. По словам президента, сделать это можно как за счет увеличения военной силы в регионе, так и за счет предусмотрения возможных санкций.

"Мы должны создать такие условия, чтобы военная агрессия против Украины обошлась слишком дорого", — сказал он.

Балтийские лидеры также обсудили с канцлером Германии экономическое сотрудничество между странами, создание новых цепочек поставок и промышленных альянсов, а также поощрение инвестиций.

После разговора с канцлером Германии президент Науседа сказал, что глава немецкого правительства "действительно хорошо разбирается в ситуации, серьезно относится к угрозам, которые возникают на границе с Украиной, и видит связи в сфере безопасности с Балтийским регионом".

"Разговор был очень конструктивным, мы говорили о том, как мы действительно можем помочь Украине, и мы говорили о широком спектре поддержки, помощи, мы также говорим о моральной поддержке, потому что иногда создается впечатление, что моральная помощь для наших друзей в Украине даже важнее, чем другие виды поддержки", – сказал Науседа в комментарии, переданном литовским СМИ по итогам встречи.

Москва сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих, но отрицает намерения вторгнуться в соседнюю страну. Часть этих сил дислоцирована в Беларуси, где на этой неделе начнутся совместные военные учения России и Беларуси.

Кроме того, Россия требует лишить Украину и Грузию возможности стать членами НАТО и сократить размещенные в Восточной Европе вооруженные силы.

Альянс утверждает, что не станет вести переговоры о своих основополагающих принципах, таких, как оборона всех союзников по блоку или политика открытых дверей.

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