Коронавирус в Литве: 11 114 новых случаев и 13 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 тыс. 114 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Трое из 13 скончавшихся были полностью привит от коронавируса.

Из установленных за минувшие сутки случаев 9 500 случаев были первичными заражениями, 1 603 – вторичными и 11 пациентов заразились в третий раз.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1640 человек, из них 94 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 21,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 2,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5195,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 50,2%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 797,5 тыс. человек, от этой болезни умерло более 8 тыс. человек.

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