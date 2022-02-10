Советника президента по нацбезопасности на этом посту сменит замдиректора ДГБ

Уходящего с должности советника президента Литвы по национальной безопасности Дарюса Кулешюса с середины февраля сменит заместитель директора Департамента госбезопасности (ДГБ), сообщило в среду президентское ведомство.

"Я благодарю Дарюса Кулешюса, усилиями которого были подготовлены и приняты Закон о предупреждении коррупции, важные решения Государственного совета по обороне. Опыт Кястутиса Будриса в условиях сложной геополитической ситуации в регионе очень нужен при решении вопросов национальной безопасности Литвы", - приведены в пресс-релизе слова Науседы.

Президентское ведомство отмечает, что Кулешюс был делегирован в команду президента в соответствии с Уставом внутренней службы и покидает должность в связи с истекающим в феврале максимально возможным сроком службы.

"В этом месяце истекает предусмотренный в законе максимально возможный срок пребывания в резерве внутренних дел, поэтому, в соответствии с действующим порядком, МВД информировало о завершении делегирования. На этом основании Кулешюс принял решение уйти с должности в президентском ведомстве", - говорится в сообщении.

Новый советник Будрис начал карьеру в разведслужбе в 2002 году, с 2015 года работал заместителем директора ДГБ, он получил степень магистра политических наук в Институте международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Будрис также работал советником президента Дали Грибаускайте в Группе по вопросам национальной безопасности.

Юрист по образованию Кулешюс работал в команде президента с августа 2019 года, до этого он занимал должность главного советника в Министерстве транспорта, отвечал за антикоррупционную систему и вопросы нацбезопасности.

Кулешюс раньше работал в правоохране, также входил в правления Реестрового центра, предприятия по надзору за дорогами Keliu prieziura, почтовой компании Lietuvos pastas и Литовской администрации безопасности на транспорте.

На следующей неделе уходит с должности и главный советник Науседы по коммуникации Раминта Станайтите-Чеснулене, к команде с января присоединился бывший пресс-атташе премьера Саулюса Сквернялиса Томас Бержинскас.

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