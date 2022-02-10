Таких данных в Литве не было 60 лет: придется идти путем Японии или Австралии

Таких данных в Литве не было уже давно. Сообщалось, что в 2021 году в Литве родилось меньше всего детей за последние 60 лет. Работники Литовского центра социальных наук предупреждают, что на количестве жителей скажется не только низкая рождаемость, но и высокая смертность. Делает ли Литва что-то для того, чтобы побудить молодые семьи заводить детей?

Экономисты говорят, что сокращение рождаемости - это результат низкой рождаемости в 2000 г., выросшее поколение сейчас обзаводится семьями. К сожалению, в Литве стало меньше женщин репродуктивного возраста. Однако родительские организации не исключают, что это результат того, что власти не уделяют внимания решению демографической проблемы.

Член Литовского родительского форума Аудрюс Мураускас сказал, что такая статистика не удивила, но огорчила. По его словам, с одной стороны это результат того, что люди не спешат создавать семьи, живут для себя, а с другой - отсутствие внимания со стороны государства.

"Бывают просветы, есть неплохие решения, например "детские" деньги от 70 до 100 евро. это неплохо. Но на деле было бы лучше увеличить необлагаемый налогами минимум в зависимости от количества детей", – сказал он. Мураускас считает, что это побудило бы рожать больше одного ребенка.

"На самом деле сейчас многодетным семьям не уделяют необходимого внимания. Нельзя сказать, что его нет вообще, платят по 100 евро тем, у кого трое детей и больше, но вообще многодетным семьям внимания уделяют немного. Особенно на фоне разговоров о прогрессивных налогах. Представьте, если надо содержать 5 человек, в таком случае надо зарабатывать больше, чем тем, у кого нет детей", – сказал он.

Мураускас заметил также, что молодых людей не готовят к созданию семьи. Кроме того, по его мнению, молодые люди реже заводят детей из-за изменения сознания - на первое место выходят удовольствия, на детей времени не остается.

"Если сохранятся нынешние тенденции, то гражданами в нашей стране станут жители третьих стран. Мы уже наблюдаем это в других странах, это вызывает там напряжение. Поэтому власти должны работать над сохранением государственности, народности. Важно укреплять институт семьи", - сказал он.

Координатор Национальной ассоциации семьи и родителей Жидруне Марчюлёнене сказала, что эти данные показывают, где мы находимся.

"Это результат последовательной антисемейной политики, попирающей 38 ст. Конституции (Семья - основа общества и государства – примеч. Delfi). (...) Не слова, а дела дают результат", - сказала она.

"В СМИ молодые люди давно сталкиваются с таким взглядом: семья - это "монстр", который лишает тебя возможности самовыражения, молодости, красоты тела. Что образованные, рафинированные женщины в первую очередь заботятся о карьере, теле и т.д. Покажите хоть одну статью за последнее время, в которой призывали бы рожать детей", – kне жалела критики Марчюлёнене.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что количество жителей Литвы и в будущем должно сокращаться.

"Демографической ямой в Литве был 2000 г. Тогда была очень низкая рождаемость. Сейчас это 25-35-летние, в таком возрасте обычно и рожают детей. Этих людей мало, значит и детей будет мало. Разве что они будут рожать по 2-3 ребенка, но это маловероятно. Плюс высокая эмиграция. В последнее время эмиграция уменьшилась", – пояснил экономист.

По его мнению, в целом рождаемость в Литве не такая уж и плохая - выше средней по ЕС.

"(...) отчасти это связано с тем, что предприняли власти – "детские4 деньги, отпуск по уходу за ребенком и т.д. Я бы сказал, больше всего пользы дает отпуск. Влияние "детских" денег небольшое, они больше направлены на снижение риска бедности. Т.е. они направлены не на рост числа детей, а на улучшение качества их жизни. Если смотреть вперед, то нас ждет либо путь Японии, где все автоматизировано, роботизировано, либо ЕС, США, Австралии - это иммиграция", - считает экономист.

Маурицас сказал, что если Литва выберет путь иммиграции то нужно создавать политику иммиграции.

"Мы бы сами "охотились" на людей, которые нам нужны, а не ждали бы, когда они приедут. Тут модель Австралии лучше, США - на втором месте, а ЕС - самая плохая. В ЕС нет такой политики, поэтому многие иммигранты приезжают нелегально, так появляется разница в образовании этих людей и потребностях рынка. В таком случае люди нуждаются в содержании. Для Литвы это был бы плохой путь, поскольку она - растущая страна, ресурсов у нее немного", - сказал Маурицас.

Профессор ВУ, директор Литовского центра социальных наук Богуслав Гружевский также сказал, что причина низкой рождаемости - низкая рождаемость в 2000 г., слишком мало женщин детородного возраста и эмиграция.

По его словам, особенность эмиграции в Литве - уезжает много женщин. В Болгарии, Польше, Латвии - чаще эмигрируют мужчины. В Литве этот показатель примерно 1:1. Гружевский также отметил, что показатель рождаемости в Литве выше среднего по ЕС.

Как еще одну причину низкой рождаемости Гружевский указал экономический кризис, высокий уровень безработицы и экономическую нестабильность.

"Экономическая нестабильность всегда сказывается на рождаемости. Мы видим резкое снижение рождаемости сразу же после восстановления независимости. Нестабильность сказывалась на семьях. Фактически - наличие детей является результатом успешного окружения.

Есть и третья причина - пандемия. Она принесла дополнительную нестабильность. Плюс вакцинация, многие писали, говорили о ее влиянии на рождаемость. Из-за пандемии осложнен процесс получения медицинских услуг. Попасть поликлиники сложно", – сказал он.

По словам профессора, из-за ограничений какое-то время невозможно было и заключить брак.

"Четвертая причина - активное использование контрацептивов с молодых лет. Они ограничивают возможности женщины, влияют на возможность забеременеть, несмотря на то, что официальная медицина уверяет, что никаких помех нет. К сожалению, врачи все чаще видят, что у молодых женщин, которые хотят завести ребенка, возникают проблемы. Скорее всего, это результат продолжительного использования контрацептивов. Врачи еще спорят на эту тему, но факт остается фактом, многим женщинам стало сложнее забеременеть", - сказал профессор.

Пятой причиной он считает новую модель - совместная жизнь без заключения брака. В таких случаях, считает Гружевский, бывает больше неопределенности, сложнее решиться на ребенка.

Кроме того, для таких пар дети теряют ценность. Можно услышать о такой стратегии – Double income, no child – двойные доходы без детей. Люди живут вместе, больше ценят материальное благосостояние и считают детей фактором риска - детям нужно внимание, им нужно уделять время, нужны деньги на их содержание.

Гружевский считает, что именно первая и последняя причины в ближайшие 10 лет будут особенно сильно влиять на рождаемость.

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