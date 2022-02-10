Китай останавливает импорт литовской говядины

С 9 февраля Китай остановил импорт литовской говядины, сообщает Генеральная администрация таможни. Информацию об этом представили wtvbam.com и Reuters.com.

Таможня не указала причины прекращения импорта.

По данным Reuters.com, представитель МИД Китая Чжао Лиджиан заявил, что Литва должна исправить допущенные ошибки.

"Литва должна столкнуться с фактами, исправить свои ошибки и встать на верный путь – соблюдать принцип единого Китая, не смешивать правильное с неправильным", – сказал он, имея в виду китайскую политику в отношении Тайваня, пишет Reuters.com.

Было сказано, что обычно импорт прекращается, если сообщают о болезнях животных. Литва в последнее время не сообщала Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) о каких-либо болезнях.

Такой шаг Китай предпринял после того, как в понедельник Великобритания заявила, что присоединится к США и Австралии, которые поддерживают дело ЕС в ВОЗ против Китая за ограничения в отношении Литвы. По данным ЕК, экспорт Литвы в Китай в декабре 2021 г. снизился на 91%, по сравнению с декабрем 2020 г.

В СМИ сказано, что Китай - крупнейший импортер говядины в мире, однако из Литвы он импортирует небольшое количество говядины. По данным китайской таможни, в 2021 г. Китай импортировал из Литвы 775 т. говядины, а всего импорт составил 2,36 млн. тонн.

Первым об этом сообщил портал lrt.lt.

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