"Delfi. Главное": борьба с ценами в Литве, учения в Беларуси и интервью с "организатором" беспорядков в Казахстане

ru.DELFI.lt

Новый выпуск "Delfi. Главное" посвящён наиболее актуальным темам это недели, которые мы обсуждаем с участниками эфира из разных стран - Литвы, Украины и Польши.

Статьи по теме: