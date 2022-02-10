Коронавирус в Литве: 11 940 новых случаев и 7 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 940 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 7 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

1 из 7 скончавшихся был полностью привит от коронавируса.

Из установленных за минувшие сутки случаев 10 179 были первичными заражениями, 1 745 – вторичными и 16 пациентов заразились в третий раз.

С 4 февраля повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1652 человека, из них 86 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 22,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 1,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 5265,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49,8%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 787,5 тыс. человек, от этой болезни умерли 8 тыс. человек.

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