Премьер-министр: Литва будет готова принять бегущих от войны украинцев

Литва будет готова принять бегущих от войны украинцев, если Россия решит вторгнуться в соседнее государство, говорит премьер Ингрида Шимоните.

"Не считая это центральным сценарием, потому что мы еще надеемся, что дипломатическое решение и здравый смысл и в этой ситуации могут возобладать, (...) правительство примет людей, бегущих от войны", - сказала премьер журналистам в среду после заседания правительства.

И все же никаких подробностей она не привела.

О том, что литовские ведомства готовятся к вероятному приему беженцев из Украины, сказала BNS и министр внутренних дел Агне Билотайте. По ее словам, прогнозировать вероятный поток беженцев сложно, поэтому ведется подготовка к разным сценариям.

"Мы понимаем, что так или иначе нашему государству нужно быть готовым - будет ли это 3 тыс. или более 30 тыс. человек", - сказала министр.

Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих и военную технику. Запад опасается, что РФ может вторгнуться в Украину, хотя Москва это отрицает.

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