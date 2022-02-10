Погода не радует: ожидаются осадки и сильный ветер

В четверг днем погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления, будет облачно, лишь изредка на небе будет появляться солнце.

Ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Вечером с юго-запада придет циклон, ожидается назойливый небольшой дождь. Будет дуть сильный ветер, на севере порывы до 15 м/с. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В пятницу ночью южнее Литвы пройдет небольшой циклон. Небо заволокут облака, прояснений будет немного. В большинстве районов ожидаются смешанные осадки. Будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами гололед.

В пятницу днем центр циклона удалится, но погоду по-прежнему обусловит зона низкого давления. Днем будет облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются кратковременные небольшие осадки, в основном мокрый снег. Будет 1-5 градусов тепла.

В ночь на субботу во многих районах, днем лишь местами ожидаются небольшие краткосрочные осадки, в основном снег. Ночью будет 0-4 градуса мороза, гололед, только у моря будет 1 градус тепла, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, будет скользко. Днем усилится ветер, местами порывы составят 15-17 м/с.

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