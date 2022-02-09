Евродепутат от Литвы: Лукашенко продает России белорусский суверенитет

Евродепутаты обратились с письмом к руководству ЕС, призвав дать оценку угрозе, которая исходит от войск РФ в Беларуси для Украины и всей Европы. Инициатор обращения Пятрас Ауштрявичюс дал интервью DW.

77 депутатов Европарламента в начале февраля обратились к руководству Евросоюза с письмом, в котором призвали дать оценку угрозе, исходящий, по их мнению, для Литвы, Латвии, Польши, Украины и всей Европы из-за присутствия российских войск в Беларуси. Такое присутствие, отмечают авторы обращения, также "может быть частью плана по порабощению и оккупации Беларуси".

Инициатор обращения, либеральный депутат от Литвы, постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс рассказал DW, что больше всего в этой связи беспокоит его лично и его коллег, а также объяснил, как должен действовать Брюссель, чтобы не допустить потери Беларусью ее суверенитета.

DW: Что побудило вас и ваших коллег написать это письмо?

Пятрас Ауштрявичюс: В последние не недели или месяцы, но уже два-три года мы наблюдаем очень опасную геополитическую тенденцию, когда Российская Федерация, находя разные способы давления на соседние государства, создает ситуацию неопределенности и путем этого вмешивается во внутренние дела этих стран. Здесь можно упомянуть положение в Украине и Молдове, не говоря уже о Грузии.

Сегодня мы говорим о Беларуси только через призму нелегитимности Александра Лукашенко, но при этом просто оставляем вне необходимого анализа ту обстановку, которая складывается вокруг страны, потому что Лукашенко в последнее время просто продает белорусский суверенитет в политическом и экономическом смысле этого слова. Глядя на то, как Москва создает напряженность на российско-украинской границе за счет огромной концентрации своих вооруженных сил и наемников из так называемых республик (самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". - Ред.), мы как-то забываем о суверенитете Беларуси.

А у меня перед глазами встает картина, когда Путин может использовать всю эту ситуацию не только для втягивания Беларуси в сферу влияния Кремля, но для получения полного контроля над нею. И если мы не оценим правильно (то, что происходит. - Ред.), то можем проиграть Беларусь на долгие десятилетия.

- И что нужно делать, чтобы не проиграть Беларусь?

- Мне кажется, что придет время, когда Путин просто объявит: "Знаете, хорошо, я оставляю Украину в покое - не в полном покое, напряженность будет сохраняться, - но за счет того, что я стал как бы партнером в переговорах, у меня есть определенные интересы в Беларуси. И здесь не только будет создаваться так называемое Союзное государство, я хочу полного контроля - с Лукашенко или без него". И войска России останутся на территории Беларуси. Таким образом за ним (Путиным. - Ред.) будет решающее слово. Такой риск создает совсем новую геополитическую ситуацию в Восточной Европе.

- Но все же - что должен конкретно предпринять ЕС, который на сегодня уже ввел пять пакетов санкций против Минска? Что надо делать, чтобы оставаться в контакте с Беларусью, не потерять с ней связь? Выходит, что стоит идти на переговоры с нынешними властями, которых вы называете в письме "нелегитимными"?

- Мне кажется, что уже не Лукашенко здесь управляет всеми делами. Он просто банкрот - политически, экономически и финансово. Его зависимость от решений, которые принимаются в Кремле, стала доминирующим фактором в политике Беларуси. Поэтому я полагаю, что нам, Евросоюзу и Западу в целом, надо думать о санкциях, которые должны приниматься в отношении России, если она продолжит натиск на конституционный суверенитет Беларуси.

Ее экономический суверенитет уже во многом, наверное, в руках Москвы. Лукашенко очень зависим от помощи со стороны России, но нам нельзя проиграть политический суверенитет (Беларуси. - Ред.), то есть (не допустить. - Ред.) полную интеграцию с помощью ввода российских войск при, может быть, тихом согласии Запада.

Это было бы катастрофой для белорусской нации. Поэтому надо думать о санкциях и постоянно держать белорусский вопрос на повестке дня. Он не может быть разменной картой, когда решается проблема снятия напряженности на границах Украины, а за это мы как бы отдаем Беларусь (Кремлю. - Ред.) как своеобразную компенсацию. Иначе давление на Украину за счет этих тенденций и процессов только возрастет.

- Как на ваше обращение отреагировало руководство ЕС?

- Реакции пока еще нет.

- Безусловно, на письмо евродепутатов обратили внимание и в Беларуси. Хотя, будем откровенны, очередное выражение глубокой озабоченности уже вызывает некий скепсис. Вопрос, который интересует многих белорусов, - когда будут конкретные действия, следует ли ждать чего-то после этого обращения?

- Надо понимать, что самой постановкой этого вопроса мы не даем вести так называемые "тихие переговоры" за счет Беларуси, это очень важно. Я надеюсь, что руководство ЕС и стран Запада будет это все глубже понимать. Но само решение - в руках белорусов. Хотят ли они стать еще одной губернией Российской Федерации?

Я надеюсь, что те процессы, которые начались в августе 2020 года, не затихли. В сердцах и умах белорусов постоянно существует забота о своем суверенитете. Мы можем выражать солидарность, но сама политическая борьба должна идти в белорусском обществе. Я жду момента, когда об этом заговорит вся страна, потому что есть огромная опасность для суверенитета и национальной идентичности Беларуси.

- В стране более тысячи политзаключенных, очень многие напуганы, каких-то активных действий со стороны гражданского общества сейчас нет. Я уточню - стоит ли ждать от ЕС шестого пакета санкций против властей в Минске?

- По-моему, это будет неизбежно, если сохранятся тенденции, я бы сказал, аншлюса Беларуси. Выйти из такой пиковой ситуации будет очень трудно, но мы, конечно, будем делать все, что можем, и об этих санкциях надо говорить постоянно.

Но, повторюсь, если не будет ясной общественной поддержки со стороны белорусов, невзирая ни какую ситуацию…Каждый народ должен до конца бороться за свое право быть независимым, свободным и счастливым. Я знаю, что такое белорусский КГБ, поддерживаемый Кремлем, я знаю, насколько это трудно.

Но кто может сказать, достаточно ли того, что сделали белорусы, чтобы поставить в угол режим Лукашенко? Я не берусь судить об этом. Но когда есть выбор - свобода или подчинение, автократия или свободное общество, то продолжение борьбы, высказывание своего мнения - это никогда не будет чрезмерным.

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