Реакция посольства РФ на заявление президента Литвы: безопасность либо существует для всех, либо ни для кого

BNS, Игнас Ячаускас ru.DELFI.lt

После заявления президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что концентрация российских войск свидетельствует о стремлении "пересмотреть структуру европейской безопасности", посольство России заявило, что Вильнюс искажает смысл предложений России Западу.

В распространенном дипломатическим представительством в среду заявлении говорится, что "в Вильнюсе весьма искаженно трактуют российские предложения, на основе которых как раз и возможно создание ее прочной архитектуры". "Вызывает разочарование и то, что принцип неделимости безопасности в понимании главы литовского государства распространяется исключительно на страны-члены НАТО. Вновь подчеркнем: равная и неделимая безопасность либо существует для всех, либо ее нет ни для кого". Статьи по теме: Президент Литвы: единство НАТО не позволит России подорвать нынешний миропорядок Выступая в среду на мероприятии по поводу пятилетия размещения международного батальона НАТО и говоря о сконцентрированных Россией войсках у границы с Украиной и в Беларуси, президент Науседа заявил, что "мы видим опасное намерение пересмотреть структуру безопасности Европы и мировой порядок, в корне разрушив и то, и другое". Он подчеркнул, что единство Альянса не позволит Кремлю подорвать нынешний миропорядок. Москва стянула к границе Украины более 100 тыс. военных и тяжелую технику, а также концентрирует многочисленные силы в Беларуси. Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину, хотя Москва это отрицает. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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