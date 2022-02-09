Президент Литвы в беседе с Макроном призвал укреплять восточный фланг НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду обсудил ситуацию с безопасностью в регионе с главой Франции Эммануэлем Макроном. Он также призвал укреплять восточный фланг НАТО.

Как сообщает президентский офис, беседа главы государства, а также руководителей Латвии и Эстонии с Макроном состоялась по инициативе президента Франции после его визита в Москву и Киев.

"Ситуация с безопасностью с регионе сложнейшая за 30 лет, поэтому сейчас особенно важно укреплять меры по обороне и сдерживанию на восточном фланге Альянса, включая и Балтийский регион, а также быть готовыми ко всем возможным сценариям", - сказал для пресс-релиза Науседа.

"Принцип неделимой безопасности союзников неприкосновенен", - добавил он.

Главы государств обсудили дипломатические усилия по прекращению нагнетания напряженной ситуации возле украинской границы, включая концентрацию российских сил на территории Беларуси, говорится в сообщении.

Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих и военную технику. Запад опасается, что Россия может вторгнуться в Украину, хотя Москва это отрицает.

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