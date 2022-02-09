Австралия намерена открыть представительство торгово-инвестиционного агентства в Вильнюсе

Австралия намерена открыть в Вильнюсе представительство правительственного агентства по торговле и инвестиционному развитию.

Об этом сообщила в среду на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Канберре глава австралийской дипломатии Марис Пейн.

"Я особенно приветствую поддержку, о которой министр говорил сегодня, в плане быстрого прогресса в достижении договора о свободной торговле между Австралией и Евросоюзом. Я также информировала министра Ландсбергиса, что Австралия инициирует открытие представительства Австралийской комиссии по торговле и инвестициям в Вильнюсе в ближайшее время", - сказала глава МИД Австралии.

По словам Ландсбергиса, это важный и своевременный шаг.

"МИД Австралии подчеркнул желание своей страны содействовать поощрению экономических связей между двумя государствами-единомышленниками - Литвой и Австралией, а также диверсификации торговых потоков. Открытие торгового представительства - это важный и конкретный шаг", - приведены в пресс-релизе слова главы литовской дипломатии.

Созданная в 1986 Австралийская торговая комиссия (Austrade) является австралийским правительственным агентством по торговле и инвестиционному развитию, в последнее время она также отвечает за политику в сфере туризма.

По словам Ландсбергиса, благосостояние Литвы и всего мира зависит от того, будут ли обеспечены основанный на правилах международный порядок, свободная и честная торговля.

"Мы высказываемся за любое партнерство, которое поможет ее защитить. Мы не должны поддаваться нарастающим импульсам недемократических режимов не соблюдать соглашения, использовать экономический шантаж - нам следует общими усилиями отразить эту порочную тенденцию", - сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы.

Он также поблагодарил Австралию за солидарное решение участвовать в консультациях Всемирной торговой организации (ВТО) относительно действий Китая против Литвы.

Отношения между Литвой и Китаем значительно ухудшились после того, как Вильнюс разрешил тайваньскому представительству работать в стране, используя в своем названии название острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как "Представительство Тайваня". Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

По мере развития дипломатического конфликта литовские предприниматели стали сообщать о различных ограничениях в торговле с Китаем. Политики страны назвали их необъявленными санкциями.

В этой связи ЕС недавно обратился в ВТО.

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