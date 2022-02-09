ЕК утвердила схему помощи пострадавшему от пандемии бизнесу в Литве на сумму 435 млн евро

Еврокомиссия утвердила схему помощи Литвы в размере 435 млн евро предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Как утверждает ЕК, этот инструмент соответствует временной системе государственной помощи, сообщило в среду представительство комиссии в Литве.

В сообщении говорится, что схема Литвы является необходимой, надлежащей и пропорциональной для снятия перебоев и поощряет инвестиции в определенную экономическую деятельность.

Помощь предоставляется в форме кредитов с применением субсидируемых норм годовых. Литва сообщила об увеличении бюджета этого инструмента с начальной суммы 36 млн евро до 135 млн евро.

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