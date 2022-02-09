Премьер-министр Литвы: мы привыкли к угрозам Беларуси

Белорусские СМИ сообщают, что к пяти действующим в Беларуси литовским предприятиям могут быть применены санкции, но премьер Литвы говорит, что угрозы Минска - не новость.

"Беларусь может предпринимать различные действия, зачастую она предпринимает (что-то - ред.), даже не сообщая, что. Не раз имели место ситуации, когда очень тщательно проверялись наши грузы или образовывались длинные очереди на границе. Не обязательно в Беларуси, но и в России, когда возникали, скажем, ветеринарные проблемы, реальные или мнимые", - сказала Ингрида Шимоните на пресс-конференции в правительстве.

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"Мы к таким действиям привыкли за долгое время, когда внезапно, неожиданно может сломаться какая-нибудь труба или произойти какие-нибудь неожиданные вещи", - сказала она.

Премьер не стала давать конкретную оценку сообщениям белорусских СМИ.

Белорусский деловой новостной портал officelife.media, на который ссылается lrt.lt, писал, что санкции могут быть применены к продуктовой торговой сети Mart inn Food, сети торговли хозяйственного-бытовыми принадлежностями "Ома", группе деревообрабатывающих предприятий Vakaru medienos grupe, компании таможенного посредничества Monolit Prom Invest и другим.

Как пишет портал, Александр Лукашенко может объявить санкции в ответ на расторжение "Литовским железными дорогами" договора с белорусским производителем и экспортером калийных удобрений "Беларуськалий".

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