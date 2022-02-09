Конституционный суд Литвы прекратил дело о законности "паспорта возможностей"

В среду Конституционный суд (КС) Литвы остановил дело о законности "паспорта возможностей".

По сообщению суда, такое решение принято с учетом того, что правительство аннулировало решение, которым вводились ограничения, связанные с "паспортом возможностей".

Суд отметил бессмысленность оценки несуществующего регулирования.

Он рассматривает недействующее законодательство только тогда, когда об этом ходатайствуют другие суды, поскольку они должны завершить рассмотрения дел, или лица, исчерпавшие все другие средства правовой защиты, поскольку это необходимо для того, чтобы они могли защитить свои конституционные права или свободы.

"Конституционный Суд, подчеркивая возможность оценки соответствия Конституции правовых актов, которые уже не могут применяться, поскольку они были предназначены для регулирования отношений, которых уже не существует, подчеркнул, что любое вмешательство законодательных субъектов в такое правовое регулирование более невозможно", — говорится в сообщении КС, опубликованном в среду.

"Такое вмешательство было бы бессмысленным, иррациональным, поскольку означало бы, что заинтересованные законодатели берутся за регулирование и, следовательно, пытаются изменить прошлое", — отметил суд.

Правительство приостановило действие "паспорта возможностей" с минувшей субботы в связи с изменением эпидемиологической ситуации по причине особенно быстрого распространения штамма коронавируса омикрон.

Прошлой осенью группа парламентариев обратилась в КС с вопросом, соответствует ли постановление правительства о "паспорте возможностей" основному закону страны.

Они придерживались позиции, что "паспорт возможностей" не только ввел сегрегацию людей, дискриминировал отдельные группы населения, но и ограничивал права человека на образование, право на свободный выбор работы, право на свободу собрания, свободу заниматься экономической деятельностью, право на получение услуг.

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