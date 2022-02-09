Президент Литвы: единство НАТО не позволит России подорвать нынешний миропорядок

В среду на мероприятии по поводу пятилетия размещения Международного батальона НАТО в Рукле, что в Йонавском районе Литвы, президент страны Гитанас Науседа заявил, что единство Альянса не позволит Кремлю подорвать нынешний миропорядок.

Об этом он заявил на фоне продолжающейся концентрации российских войск у границы Украины и опасений Запада по поводу возможности военного конфликта в Европе.

"Мы видим опасное намерение пересмотреть структуру безопасности Европы и мировой порядок, коренным образом разрушив и то, и другое. Это попытка возродить старый мир тайной дипломатии и политики силы, где слабые терпят то, что должны терпеть. Это может произойти только в том случае, если будет доказано, что единство и солидарность Запада — лишь иллюзия", — сказал в приветственной речи в Рукле глава государства.

"Однако очевидно, что это не так. Мы уже убеждены, что НАТО — как воплощение западной воли поддерживать и защищать коллективную безопасность — остается верным своей сути. Своевременно реагируя на меняющуюся обстановку в области безопасности, блок усилил меры сдерживания в нашем регионе", — добавил он.

Науседа также сказал, что Североатлантическому союзу необходимо инвестировать "в свою способность действовать быстро и решительно в регионе".

"Приверженность Североатлантического альянса коллективной обороне должна основываться на увеличении надежного подкрепления на базе планов обороны и сил высокой готовности", — сказал он.

Международный батальон Сил передового базирования НАТО в Литве возглавляет Германия, которая дислоцировала около 500 военнослужащих, Берлин также принял решение направить в регион еще несколько сотен военнослужащих из-за напряженности в плане безопасности.

В ротационной боевой группе в настоящее время служат около 1,2 тыс. военных. Это подразделение было размещено в Литве в начале 2017 года, аналогичные подразделения были созданы в Эстонии, Латвии и Польше, но находятся под командованием других стран НАТО.

Москва стянула к границе Украины более 100 тыс. военных и тяжелую технику, но отрицает намерение вторгнуться в соседнюю страну. Часть этих сил дислоцируется в Беларуси, где на этой неделе начнутся совместные военные учения.

Россия требует, чтобы такие страны, как Украина и Грузия, не могли вступить в Североатлантический союз и чтобы силы Альянса, дислоцированные в Восточной Европе, были сокращены.

Североатлантический союз заявляет, что не будет обсуждать свои основные принципы, такие как защита всех союзников по НАТО и свободный выбор государств-партнеров.

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