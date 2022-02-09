"Содра" начинает выплачивать пенсии: многие получатели почувствуют перемены

Уже в январе Фонд социального страхования ("Содра") начал выплачивать жителям повышенные пенсии. В феврале это почувствуют и получатели досрочных пенсий, а также люди, получающие пенсионные пособия, военные пенсии, пенсии ученых, служащих. Некоторые получатели в феврале могут получить меньшую пенсию, чем в январе, причина – после повышения пенсии уменьшается доплата к ней.

Напомним, когда и какие пенсии жители получат в феврале. Кто уже получил повышенные пенсии?

С января выплачивают индексированные пенсии, пенсии в связи с утраченной трудоспособностью, вдовьи пенсии и другие пенсии.

Пенсии в Литве повышают ежегодно, в зависимости от экономических показателей, зарплат и других факторов.

"Содра" с начала года пересчитала все пенсии в соответствии с новыми коэффициентами индексирования. В каждом случае повышение пенсии индивидуально – зависит от стажа о уплаченных налогов.

Кто получит повышенные пенсии в феврале? С февраля повышенные пенсии получат получатели досрочных пенсий, пенсионных пособий, получатели пенсий военных, ученых и служащих. Все эти пенсии платят за прошлый месяц, а не за текущий, поэтому в январе эти люди не ощутили изменений.

У кого в феврале пенсия может быть меньше, чем январская? Получатели самых маленьких пенсий получают и надбавки. Если у человека есть обязательный стаж то его пенсия не должна быть меньше 267 евро (в 2022, или 260 евро - в 2021 г.). Если стажа нет, то надбавка будет меньше.

После индексации некоторые люди могут получить меньшую надбавку или вообще ее не получить, если пенсия будет больше 267 евро. Например, если у человека с обязательным стажем в прошлом году пенсия была 230, то он получал надбавку в размере 30 евро. После индексации в 2022 г. его пенсия увеличилась до 254 евро, эти деньги он получил в январе. Надбавку платят за прошлый месяц, поэтому в январе он получил декабрьскую надбавку, которая была 30 евро. Значит, в общей сложности он получил в январе 284 евро. В феврале он получит 254 евро и надбавку за январь в размере 13 евро, т.е. 267 евро. Такой человек получит меньше, чем в январе.

Кому платят пенсии одинокого человека? С Нового года всем одиноким пенсионерам платят пенсию одинокого человека в размере 32 евро. В Январе люди получили эту пенсию за декабрь и январь(ее, по новому правил, с 2022 г. будут платить за текущий месяц, а не за прошлый, как раньше). В феврале ее получат те, кому пенсия была назначена в 2021 году. В этом году подавать заявку на эту пенсию не надо, ее будут начислять автоматически.

Получатели, которые получат на нее право с января 2022 года, увидят деньги на своем счету с марта (вместе со всеми задолженностями). Например, если у человека появилось право на эту выплату с января 2022 г., то в марте 2022 г. он получит 96 евро (за три месяца), потом ее будут платить ежемесячно.

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