Шимоните едва не прошла мимо резиденции, в которой ее ждал Джонсон

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните побывала с визитом в Великобритании, где едва не прошла мимо дома на Даунинг-стрит, 10, где ее ждал премьер-министр Борис Джонсон.

Джонсон принял ее во вторник перед запланированной официальной встречей.

Британские СМИ сообщают, что когда Джонсон выглянул из дома, Шимоните от неожиданности взмахнула руками. Если бы Джонсон не выглянул, она бы просто-напросто прошла мимо двери в резиденцию на Даунинг-стрит.

К счастью, выглянувший Джонсон с улыбкой на лице поприветствовал Шимоните. Она ответила на его приветствие.

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The Daily Mail пишет, что 47-летнюю главу правительства Литвы в Лондоне тепло приняли и британские СМИ.

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