В Литве отмечают пятилетие дислокации батальона НАТО

На фоне напряженности на Восточном фланге Альянса из-за возможного вторжения России в Украину в среду проходят мероприятия по поводу годовщины размещения Международного батальона НАТО в Рукле, что в Йонавском районе Литвы.

В учебном полку им. Великого гетмана Литвы Януша Радзивилла пройдет церемония ротации и смены командования Боевой группы Батальона Сил передового базирования НАТО.

Командовать батальоном НАТО в течение шести месяцев будет лейтенант-полковник Даниэль Андра из Германии.

"Мы готовы продолжить то, что делала прежняя ротация, — заявил лейтенант-полковник во вторник. – Моя личная цель - чтобы мои солдаты вернулись домой в добром здравии".

Он подчеркнул, что ротация под его руководством еще сильнее укрепит сотрудничество с бригадой "Железный волк" (Gelezinis Vilkas) вооруженных сил (ВС) Литвы и обеспечит сдерживание.

В церемонии примут участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр обороны Арвидас Анушаускас, главнокомандующий ВС генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана, председатель Военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Роб Бауэр, командующий ВС Германии Эберхард Цорн, министр обороны Нидерландов Карин Оллонгрен, посол Германии Матиас Зонн.

В ротационной боевой группе в настоящее время служат около 1,2 тыс. военных. Это подразделение было размещено в Литве в начале 2017 года, аналогичные подразделения были созданы в Эстонии, Латвии и Польше, но находятся под командованием других стран НАТО.

Международный батальон НАТО в Литве возглавляет Германия, которая дислоцировала около 500 военнослужащих, Берлин также принял решение направить в регион еще несколько сотен военнослужащих из-за напряженности в плане безопасности.

Москва стянула к границе Украины более 100 тыс. военных и тяжелую технику, но отрицает намерение вторгнуться в соседнюю страну. Часть этих сил дислоцируется в Беларуси, где на этой неделе начнутся совместные военные учения.

Россия требует, чтобы такие страны, как Украина и Грузия, не могли вступить в Североатлантический союз и чтобы силы Альянса, дислоцированные в Восточной Европе, были сокращены.

Североатлантический союз заявляет, что не будет обсуждать свои основные принципы, такие как защита всех союзников по НАТО и свободный выбор государств-партнеров.

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