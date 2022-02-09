Министр о предложении запретить использование мобильных телефонов в школах: некоторые школы уже ввели это правило

Представитель Союза отечества-Христианских демократов Литвы Юстас Джюгялис сообщил о намерениях предложить закон, запрещающий использование мобильных телефонов в школах. Министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене призвала представителей школ и без дополнительных законов ввести это правило.

"Мы видим, что сейчас обсуждают этот вопрос (введения запрета на мобильные телефоны в школах), интересно будет получить результаты исследования. В наше время школы могут принимать подобные решения самостоятельно, мы призываем школы обсудить вопрос использования мобильных телефонов. Уже ряд школ ввели такое правило, хочется, чтобы к ним присоединились и другие", – сказала министр, выразив надежду на сознательность школ и без законодательных порядков.

"Когда говоришь о законе, то это как отрезано, но хотелось бы, чтобы общины принимали решения сознательно. Если самим школам нужна помощь в том, чтобы определиться в этом вопросе, то остается только юридический путь", – прибавила Шюгждинене.

Напомним, что Джюгялис предлагает запретить использование мобильных телефонов в школах всей Литвы, за исключением случаев, когда телефоны используют на уроке в учебных целях. Соответствующий закон он намерен зарегистрировать на весенней сессии. Джюгялис отмечает, что закон будет предложен, если будет поддержка общества. Сейчас в школах проводят исследование.

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