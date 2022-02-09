После остановки действия "паспортов возможностей" количество покупателей увеличилось на треть

После остановки действия "паспортов возможностей" количество покупателей в некоторых магазинах увеличилось на треть, сказала директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене.

"Никаких чудес нет, но торговцы говорят, что поток увеличился на 10%, не нужно проводить эту бессмысленную проверку, которая вызывала напряжение, дорого стоила. Больше всего выросло число покупателей в магазинах одежды – почти на 30%", – сказала LRT Вайнене.

По ее словам, торговцев беспокоит вероятность возвращения этого документа.

"Такая возможность беспокоит. В сфере торговли наилучший способ управления пандемией - это регулирование потоков", – сказала она.

Президент Литовской ассоциации баров и кафе Раймондас Пранка сказал, что отмена "паспорта возможностей" с 5 февраля ситуацию практически не изменила.

"Ситуация плохая, клиентов больше не стало. 99% наших клиентов были привиты, у них был документ, нехватка из-за того, что люди болеют. Конечно, после отмены документа, стало меньше нагрузки, но ситуация осталась прежней", – сказал он.

Напомним, что правительство Литвы остановило действие "паспорта возможностей" с 5 февраля.

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