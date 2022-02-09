Министр: Литва приветствует решение НАТО повысить уровень боеготовности

Литва приветствует решение НАТО повысить уровень боевой готовности своих сил, говорит министр обороны Арвидас Анушаускас, который во вторник встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

"НАТО не может исключить никакой сценарий - Альянс должен быть готов к коллективной обороне в любом регионе. Поэтому мы приветствуем решение НАТО повысить боеготовность сил и принять другие меры, направленные на улучшение подготовки НАТО действовать быстро", - приведены в пресс-релизе Минобороны слова Анушаускаса.

Он обсудил с Джоанэ политический диалог с Россией, а также меры по сдерживанию и укреплению обороны.

По словам министра, Альянс может поддерживать политический диалог с Россией на актуальные темы, однако никаких переговоров и уступок по основополагающим принципам, сдерживанию, обороне и открытым дверям быть не может.

Во время встречи с Джоанэ министр с удовлетворением отозвался о том, что единство и солидарность НАТО на этой неделе продемонстрировала Германия, принявшая решение прислать больше своих военных в боевую группу батальона Сил расширенного передового присутствия Альянса в Литве.

По словам Анушаускаса, у НАТО должны быть необходимые мощности для отражения возрастающей российской угрозы и дальнейшего укрепления сдерживания, а также укрепления обороны в восточной части Альянса.

Встреча с одним из руководителей НАТО состоялась накануне пятилетия размещения международного натовского батальона - в среду в Рукле состоится торжественная церемония.

В составе боевой группы батальона на ротационной основе сейчас служит около 1,2 тыс. военных. Эта единица была дислоцирована в Литве в начале 2017 года, похожие военные единицы, только под командованием других государств, созданы в Эстонии, Латвии и Польше.

Командование международным батальоном НАТО осуществляет Германия, здесь дислоцировано примерно 500 военнослужащих, еще несколько сотен военных Берлин решил прислать из-за царящей в регионе напряженности по поводу безопасности.

Россия сконцентрировала более 100 тыс. военных и тяжелую технику на границе с Украиной. В связи с этим Запад обеспокоен возможностью крупного военного конфликта в Европе. Часть российских сил дислоцирована и в Беларуси, где на этой неделе начнутся совместные военные учения.

Россия отрицает намерения вторжения в Украину, но требует, чтобы такие страны, как Украина и Грузия, не могли вступить в Североатлантический союз и чтобы силы НАТО, дислоцированные в Восточной Европе, были сокращены.

Блок заявляет, что не будет обсуждать свои "основополагающие принципы", такие как защита всех союзников по НАТО и политика открытых дверей.

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