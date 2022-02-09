Треть переболевших COVID-19 сталкиваются с такими симптомами: они не проходят месяцами

Постоянная усталость, сложность с концентрацией внимания, одышка, забывчивость – это лишь часть последствий коронавируса, с которыми сталкиваются жители. Мария из Вильнюса болела коронавирусом в ноябре, но и сейчас еще она жалуется на тяжелое дыхание и поднимающуюся температуру, сообщают новости канала LNK.

"Бывает слабость и спать тяжело", – сказала она журналистам LNK.

Реабилитолог назначила ей упражнения для дыхания и прогревания, но женщина считает, что надо посещать соляную комнату.

Другой вильнюсец рассказал, что его отец по вечерам чувствует сильную слабость, даже в те дни, когда ничего не делает. Такого раньше с ним не было. К врачам мужчина не обращался.

"Не пытался, сказал, что такое бывает и должно быть", – сказал сын мужчины.

Однако врачи говорят, что не надо с этим жить, надо обращаться за помощью. Врачи называют такое состояние постковидным синдромом.

"Мы подсчитали, что этот синдром бывает примерно у 1/3 пациентов, они обращаются к семейным врачам, поскольку эти симптомы не дают им нормально жить", – сказал президент Ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас.

Чаще всего люди страдают от усталости, ее не снимает даже сон. Это может длиться несколько месяцев, однако врачи говорят, что ковид приготовил и другие малоприятные сюрпризы.

"Сейчас предполагают, что есть около 100 симптомов, которые свойственны постковидному синдрому. Немало пациентов считает, что после болезни они и должны себя плохо чувствовать", – сказала заведующая отделением Шешкинской поликлиники Наталия Шертвитене.

После ковида бывает одышка, обостряются хронические заболевания, у детей нарушается пищеварение. По-прежнему жалуются на потерю обоняния. Таким людям рекомендуют "тренировать" обоняние с помощью резких запахов. Можно использовать эфирные масла, кофе, чеснок. Нюхать по 10 секунд.

"Есть пациенты, которые жаловались на странные ощущения вкуса. Например, они пьют воду, а им кажется, что она с керосином или горчит. Едят шоколад, но не чувствуют его вкуса. Правда, таких людей немного", – рассказала Шертвитене.

Люди жалуются на депрессию, чувство беспокойства, бессонницу, психические расстройства, связанные с повреждением мозга.

"Сначала акцентировали, что болезнь повреждает легкие, но сейчас уже понятно, что больше всего страдают сосуды и не только легких, но и мозга. У побывавших в реанимации сосуды повреждены еще больше, поскольку начинается нехватка кислорода, гипоксия", – сказал глава Вильнюсского городского центра психического здоровья Мартинас Марцинкявичюс.

Даже для перенесших болезнь в легкой форме свойствен "туман" в мозгу, замедляется мышление, трудно концентрировать внимание, начинаются расстройства памяти. Нет специфических способов лечения этого явления, а кофе и энергетики – не решение.

"Ни в коем случае не залеживаться, стараться вести активный образ жизни. Со временем это проходит, это хорошая новость", – прибавил Марцинкявичюс.

Людям с постковидным синдромом рекомендуется обращаться к врачам. После проведения обследования им назначают реабилитацию.

"У нас было несколько таких пациентов. Во-первых, особенно после тяжелой формы COVID-19, надо сбавить темп жизни, дать организму восстановиться", – сказал глава Валакупяйского реабилитационного центра Юргис Дулинскас.

Приветствуется отпуск, жизнь без стресса, чистый воздух, здоровое питание, а к обычной физической нагрузке надо возвращаться постепенно.

"Если у человека нет возможности, например, куда-то поехать заниматься спортом, можно дома делать зарядку, приседания. Если сложно сразу сделать 10 приседаний, сделайте 5. Ходите по дому это способствует восстановлению", – сказал Дулинскас.

"Делайте глубокий вдох через нос и потом выдыхайте через рот. Самое простое упражнение - его можно делать и сидя у телевизора", – напомнил он о важности дыхания.

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