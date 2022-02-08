Полицейские рейды: на этой неделе внимание будут уделять водителям одной группы

На этой неделе, 7–13 февраля, в большинстве стран Европы, включая Литву, проходит целевая превентивная акция, во время которой полиция проверяет водителей грузового транспорта и автобусов (Operation Truck & Bus).

Это превентивная акция, которая организована ROADPOL (European Roads Policing Network).

Акция проходит не только в Литве, но и в других странах Европы. Проверять будут как машины с литовскими номерами, так и иностранных водителей. Будут проверять водителей на трезвость, использование ремней безопасности, будут проверять использование тахографов, соблюдение режима работы и отдыха, порядок перевозки опасных и крупногабаритных грузов, техническое состояние транспортных средств.

Кроме того, будут следить, не пользуются ли водители телефонами без прибора "свободные руки", соблюдают ли скоростной режим.

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