Европейская конфедерация профсоюзов призывают руководство Achema выполнить требования бастующих работников

Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) призвала руководство и владельцев йонавского завода азотных удобрений Achema выполнить требования бастующих работников компании.

Такое письменное требование организация направила главному акционеру Achemos grupe Лиде Лубене и генеральному директору компании Рамунасу Миляускасу. ЕКП призывает их продолжать переговоры с работниками о коллективном договоре.

"Мы призываем незамедлительно вернуться к переговорам с профсоюзом и с соблюдением принципов конструктивного социального диалога и взаимопонимания добиваться соглашения, возвращаясь тем самым в ряды образцовых предприятий, которые могут гордиться коллективными договорами и качественным диалогом с представителями работников", - говорится в письме генерального секретаря ЕКП Луки Висентинио.

В нем содержится просьбы "уважать и согласиться" с требованиями профсоюзов подписать коллективный договор сроком на два года, хотя бы раз в год пересматривать зарплаты, установить порядок выплаты премий за годовые результаты труда, узаконить сверхурочные, согласовать с профсоюзом графики работы.

Работники Achema начали бессрочную забастовку во вторник утром. Они протестуют против отказа руководства компании подписать коллективный договор. Забастовку намечается продолжать до тех пор, пока это требование не будет выполнено. Однако глава Achema Миляускас повторяет, что подписывать договор не намерен.

В профсоюзе Achema состоит около 37% из почти 1,3 тыс. работников компании.

ЕКП создана в 1973 году и сейчас объединяет 92 конфедерации профсоюзов из 39 стран.

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