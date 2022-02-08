Спикер Сейма: без сомнения, Израиль может доверять Литве

Израиль, без сомнения, может доверять Литве, когда на международной арене решаются важные вопросы выживания государства, обеспечения его развития и безопасности, говорит находящаяся с официальным визитом в этой стране председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Визит спикера приурочен к 30-летию дипломатических отношений Литвы и Израиля, и глава парламента подчеркивает изменения, произошедшие с Литвой за период независимости, сообщил Отдел Сейма по связям с общественностью.

"За эти годы связи между Литвой и Израилем развились, заметно укрепились и созрели. Сегодня мы общаемся как два свободных, развитых, демократических и уважаемых в мире государства, которые могут многое друг другу предложить", - сказала Чмилите-Нильсен во вторник после встречи с председателем Кнессета Израиля Мики Леви.

Спикер, официальный визит которой в Израиль начался в понедельник, посетила израильский национальный мемориал Холокоста Яд ва-Шем. Выступая здесь с речью, она сказала, что правительство Литвы уделяет и будет уделять вопросам памяти о Холокосте и исторической справедливости большое внимание.

"В книге нашей общей истории есть и очень трагические страницы. Мы не можем их вырвать или забыть. Литовские соотечественники, во многом способствовавшие созданию и сохранению нашего государства, были истреблены на своей земле, в прославленном ими самими "Северном Иерусалиме". Потери нам уже не вернуть, прошлого не изменить. Но мы обязаны сделать все, чтобы в Литве и в других странах мира трагедия не повторилась", - подчеркнула глава Сейма.

Председатель парламента в понедельник также открыла почетное консульство Литвы в Нетании.

В среду Чмилите-Нильсен встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Вечером она примет участие в официальном ужине, во время которого вручит председателю израильского Кнессета памятный подарок - отчеканенную Банком Литвы коллекционную монету, посвященную Виленскому гаону (Элияху бен Шломо Залману).

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