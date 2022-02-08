За минувшие сутки не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью

В понедельник пограничники не фиксировали попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью, информировала во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Также не было и иностранцев, впущенных по гуманитарным причинам.

По сообщению СОГГЛ, в понедельник вечером в Друскининкском самоуправления на белорусской стороне в различное время были видны запущенные четыре сигнальные ракеты, также были слышны шесть выстрелов, возможно пистолетных.

К вечеру, также в южной части Литвы, на белорусской стороне, в направлении полигона в Гоже, были слышны и артиллерийские выстрелы.

С начала августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,2 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

Охрана границы на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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