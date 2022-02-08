Социал-демократы предлагают ввести нулевой НДС для тех, кто отапливает дома газом, дровами и электричеством

Правительство Литвы предлагает временно ввести нулевой НДС на центральное отопление. Соответствующие проекты находятся на рассмотрении в парламенте. Социал-демократы предлагают установить нулевой НДС и для тех жителей, которые отапливают дома газом или электричеством, поскольку сейчас они платят стандартный 21% НДС.

Такие поправки зарегистрировали социал-демократы Эугениюс Сабутис и Кястутис Виткаускас.

Сабутис подчеркнул, что снижение НДС должно коснуться как можно большего числа жителей.

По мнению депутата, можно сказать, что предложенная правительством льгота дискриминирует часть населения, которая отапливает дома электричеством, газом и дровами.

"Мы видим только отдельные и принимаемые с опозданием решения правительства, комплексных решений нет, поэтому предлагаем внести поправки в проект и предусмотреть льготный нулевой процент НДС и для тех, кто использует для отопления газ, электричество и дрова", – сказал Сабутис, который считает, что это решение способно приостановить инфляцию.

Депутат понимает, что введение льготного НДС больше направлено на поддержку вильнюсцев, которые столкнулись со значительным ростом цен, но это не повод забывать о других жителях, поскольку Литва за пределами Вильнюса не заканчивается.

Зарегистрированное соцдемами предложение ввести нулевой НДС на газ и электричество и 9% на дрова должно рассматриваться на внеочередной сессии парламента в феврале.

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