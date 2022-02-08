Спикер Сейма Литвы: Россия, похоже, воспринимает отношения с соседями по принципу игры с нулевой суммой

К чему готовится Европа? Планирует ли ЕС и НАТО закрыться от новых членов? Что об агрессивной риторике думают в Литве? Обо всем этом украинский новостной сайт ТСН.ua поговорил со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, которая также является чемпионкой Европы по шахматам, двукратной победительницей чемпионата Литвы среди мужчин, имея седьмое место в мире и первое — среди шахматисток Литвы.

– Начнем с совместных российско-белорусских военных учений "Союзная решимость-2022", которые начнутся в четверг, 10 февраля. Каких провокации ожидает Литва?

– Позвольте мне начать с того, что будущие российско-белорусские военные учения – это демонстрация силы и возможной дальнейшей эскалации к уже имеющейся напряженности. Военные учения в то время, когда международное сообщество ищет политико-дипломатические средства для деэскалации ситуации, является признаком того, что есть серьезные сомнения, заслуживают ли доверия заявления руководства РФ, что они не собираются атаковать соседнюю Украину. Поэтому, конечно, возможны провокации, и Литва следит за этим. Так же, как мы и делали это в последние годы.

– Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко угрожал Литве заблокировать транзит экспорта в Китай. Почему?

– Это пример того, как господин Лукашенко пользуется преимуществом и представляет себя таковым, который имеет больше рычагов влияния на соседние страны, чем есть на самом деле. Снижение торговли Литвы с Китаем связано с другими обстоятельствами, и мы верим, что это временно.

– Время от времени в Украине вспыхивают скандалы вокруг закупки электроэнергии в Беларуси. Я знаю, что Литва больше не покупает электроэнергию у Беларуси, правда?

– Да.

– Но почему так называемое энергетическое кольцо между Россией, Беларусью и странами Балтии еще существует?

– Необходимо время, чтобы полностью отключиться. Нам удалось добиться диверсификации, скажем, в случае нашей газовой зависимости, что я считаю огромной историей успеха Литвы. Наша следующая стратегическая цель – синхронизация электрических сетей с континентальной Европой. Мы надеемся завершить этот проект синхронизации через несколько лет. Мы стремимся к этому и естественно, что процесс занимает некоторое время.

– Но Литва уже 18 лет является членом ЕС. Почему Брюссель не помог вам разорвать эту советскую зависимость от России и Беларуси?

– Как я уже сказала, для реализации проекта такого масштаба нужно время, особенно учитывая то, что он нуждается в большом финансировании, а также достижении консенсуса между многими заинтересованными сторонами. ЕС помогает и стремится к полной интеграции сети стран Балтии с остальной Европой. Это наш общий интерес.

– Украина серьезно рассматривает сценарий возможной агрессии России с территории Беларуси. Литва вместе со странами Балтии прорабатывает эти риски?

– Мы, конечно, внимательно следим за ситуацией на границе. И, как я уже сказала, остаемся бдительными и, конечно, осознаем любые возможные сценарии при той геополитической ситуации, в которой находится Литва.

– Вы согласны, что Беларусь потеряла независимость и теперь является частью России?

– Мы четко видим рост влияния Российской Федерации на Беларусь за последние годы. И это особенно очевидно в военной, энергетической и экономической сферах. Но я бы не заходила так далеко, чтобы говорить, что Беларусь потеряла свою государственность. Еще нет. И, думаю, важно сосредоточить внимание на двух важных аспектах. Во-первых, у нелегитимного президента (Лукашенко – ред.) нет полномочий принимать политические решения, определяющие государственность Беларуси. Если это произойдет, я уверена, что большинство международного сообщества не признало бы этот факт. Во-вторых, создание союзного государства в условиях огромной асимметрии и растущей зависимости с каждым днем ​​– это только иллюзия.

– Имеете в виду союз России и Беларуси?

– Да, я имею в виду союз с Россией. Это не будет союз двух равноправных партнеров. Это была бы просто аннексия Белоруссии Российской Федерацией. Аншлюс.

– Достаточно ли санкций ЕС против режима Лукашенко? Мы знаем, что, например, Польша предлагала более жесткие санкции. Кто в ЕС выступил против?

– Санкции ЕС против Беларуси все еще в процессе выработки. Поэтому их формирование не завершено. И, конечно, это зависит от действий Лукашенко. Поэтому ЕС будет принимать решение о дополнительных мерах, когда возникнет такая необходимость. И стоит вернуться немного назад во времени и напомнить, что первые пакеты санкций были связаны с фейковыми, по сути, поддельными выборами; затем с насилием в отношении мирных демонстрантов и политзаключенных в Беларуси со стороны режима Лукашенко; и, конечно, были приостановлены полеты между двумя столицами (после захвата и принудительной посадки пассажирского борта Ryanair – ред.). И, наконец, пятый пакет санкций являлся прямым следствием инструментализации нелегальной миграции. Поэтому страны ЕС в случае с Беларусью показали солидарность и даже скорость применения новых пакетов санкций в ответ на новые действия режима Лукашенко. Но, как я уже говорила вначале, дополнительные санкции все еще находятся в процессе выработки. Понадобятся ли новые пакеты санкций, насколько жесткими они будут, конечно, будет зависеть от действий режима Лукашенко

– Но достаточно ли, по вашему мнению, действующих санкций?

– Мы еще должны увидеть, дали ли они желаемый эффект, привели ли к определенным изменениям в действиях режима. Когда мы говорим о гибридной (миграционной – ред.) атаке на Литву, Латвию и Польшу, мы наблюдаем определенную паузу в этих действиях. Следовательно, вы можете предположить, что санкции имели определенный эффект. Но они все еще в процессе выработки.

– Сейчас Литва со своей стороны пытается заблокировать экспорт из Беларуси. Это ваш ответ на своего рода слабую позицию ЕС?

– Решение, на которое вы ссылаетесь, имеет отношение к другим санкциям, в частности, к санкциям США. Поэтому это не связано с санкциями ЕС. Но, да, мы являемся чемпионами по санкциям, особенно когда Литва была главной целью гибридной атаки с помощью нелегальных мигрантов. Это началось более полугода назад. Поэтому мы активно выступаем за них (санкции – ред.). Возникнет ли необходимость в шестом пакете санкций, конечно, зависит от дальнейших действий режима Лукашенко.

– Стоял ли Путин за действиями Лукашенко, который создал миграционный кризис?

– Ну, это открытый вопрос. Но кто может это отрицать.

– Сейчас мы видим массовое наращивание российских войск возле украинских границ. США и НАТО пытаются деэскалировать ситуацию. Почему Путин все это начал?

– Российское руководство пытается оправдать свои действия исходя из национальных интересов, которые для себя видит, чтобы возможно обеспечить величие России, или оградить ее от воображаемых угроз или врагов, или находясь в окружении НАТО, что иногда так изображают и т.д. Но проблема, конечно, в том, что так называемые задекларированные национальные интересы часто нарушают одну из наиболее фундаментальных ценностей международных отношений – свободу выбора соседней страны и ее народа, чтобы суверенным образом определять альянсы, частью которых они хотят быть и решение, которое они хотят принять как суверенные нации и страны. Российская Федерация, похоже, воспринимает отношения с соседями по принципу игры с нулевой суммой: если мой сосед делает что-нибудь хорошее, это автоматически означает, что я делаю что-то плохо, и наоборот. Но я не думаю, что этот принцип должен применяться в 21 веке.

– Российские дипломаты предлагают НАТО "собрать манатки и убираться до 1997 года", когда, например, Литва не была членом НАТО. То есть, Москва даже подвергает сомнению расширение НАТО.

– Это игра в позиции силы с везде разбрасывающимися претензиями. Некоторые из них, возможно, просто громкие слова. Но, очевидно, мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, есть военное наращивание военной силы возле украинской границы, а с другой стороны мы видим очень агрессивную риторику. Думаю, что ЕС, НАТО и партнеры делают хорошую работу, пытаясь деэскалировать ситуацию. Но мы также демонстрируем солидарность, не отступая или сдаваясь под давлением достаточно агрессивной и необоснованной риторики российской стороны.

– Может, Путин пытается закрыть Украине путь к членству в ЕС и НАТО? Или восстановить СССР и Варшавский договор?

– Это можно рассматривать как одну из возможных целей. Но это опять же в области догадок о происходящем в головах руководства Российской Федерации.

– Видите ли вы Украину членом ЕС и НАТО?

– Никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО. А обещание НАТО в 2008 году (на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами НАТО – ред.) Украине остается в силе. Оно все еще действует. Это очень важно. И конечно, это право, за которое Украина борется до сих пор. Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который избрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желаниям Российской Федерации эффект, что ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии.

– Через сколько лет Украина вступит в ЕС?

– Я бы не хотела делать таких прогнозов. Это зависит от многих обстоятельств.

– Правда ли, что пока украинские территории находятся под оккупацией России , мы не станем членом ЕС и НАТО? Что говорит литовский опыт?

– Приглашение вступить в НАТО является политическим решением. Конечно, существует набор критериев, которым должны отвечать потенциальные новые члены НАТО. Но это, в конце концов, политическое решение. Это правда, НАТО указала, что нерешенные внешние территориальные споры являются важной причиной, почему страна не может быть принята. Но я не думаю, что, например, оккупация Крыма подпадает под эти критерии. Потому что это не нерешенный территориальный спор. Это чистая и очень прямая территориальная оккупация.

Поэтому в любом случае, когда мы говорим о литовском опыте, понятно, что стране необходимо много работать, делать свое домашнее задание и проводить реформы. А потом, когда появится окно возможностей, когда настанет подходящее время, и конечно поработаете с партнерами, будет успех. Все в наших руках. Я бы сказала, что в значительной степени вопрос членства в НАТО или ЕС находится в руках Украины. Наш опыт свидетельствует, что для этого требуется много работы, усилий и очень четкие цели и планы. Но когда у вас есть эти вещи, появляется окно возможностей.

– Знаете, бывшие высокопоставленные чиновники НАТО советуют Украине просто подождать, пока Россия станет слабой, потому что, например, Польша и страны Балтии стали членами НАТО именно тогда, когда Россия была слабой.

– Есть такая линия мнений. Но, как я уже говорила, очень агрессивная риторика и военное наращивание войск Российской Федерации (возле украинских границ – ред.) могут создать противоположный эффект и ускорить этот процесс, поскольку ситуация неопределенная. Конечно, нужны определенные реформы, четкий план, целенаправленные действия со стороны Украины и самих украинцев. Но я думаю, что такая возможность очевидна. И я надеюсь, что рано или поздно Украина станет частью союза.

– Согласны ли вы с тем, что дискуссии между США и Россией по безопасности или новой архитектуре европейской безопасности проходят без стран ЕС?

– США поддерживают очень тесные связи с европейскими партнерами как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Мы знаем об этих дискуссиях и уверены, что так оно будет продолжаться и дальше.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил интересное: "Если Россия хотела видеть меньше НАТО у своих границ, то достигла прямо противоположного". Вы согласны с этим?

– Да. Я считаю, что это правильная принципиальная позиция, а также позиция, которая, несомненно, показывает, что НАТО – это Альянс, которому нельзя угрожать или издеваться. Поэтому это, я думаю, верное утверждение.

– Может, Литва будет обсуждать с НАТО увеличение военного присутствия Альянса в стране? Или достаточно тех батальонов, которые были созданы в 2016 году?

– Думаю, это зависит от того, как будет развиваться геополитическая и безопасностная ситуация в регионе. Но, как было отмечено только на прошлой неделе, это, конечно, имеет большой смысл, и важно послать очень четкий и сдерживающий сигнал, что НАТО не позволит кому-либо себе угрожать.

– Вы не считаете, что позиция Германии по отношению к Украине и "Северному потоку-2" раскалывает ЕС?

– Ситуация, которую мы видим сейчас, ни у кого не должна вызывать сомнений, что "Северный поток-2" – это политический и даже геополитический проект. И я считаю, что все страны ЕС, включая Германию, будут использовать все имеющиеся у них средства, чтобы отбить у Российской Федерации желание от определенных действий.

– Но верите ли вы, что Германия действительно готова заблокировать "Северный поток-2", если Россия пойдет на широкомасштабное вторжение в Украину?

– Могу лишь повторить, что я верю, что все страны ЕС имеют одинаковый взгляд на ситуацию, включая Германию, и будут использовать все имеющиеся у них средства, чтобы отбить у Российской Федерации желание от определенных действий.

– Украина очень благодарна Литве за поддержку, солидарность и военную помощь. Думаю, все хорошо понимают, что если Украина падет, следующими российскими жертвами станут Польша и страны Балтии. Понимают ли это все страны-члены ЕС?

– Реакция и ЕС, и США, и наших партнеров показывает, что существует единый и солидарный ответ и взгляд на последствия агрессивных действий России. Возможно, некоторые страны чувствуют это больше или меньше. Но в целом я думаю, что ЕС и НАТО проявили солидарность, и Литва безусловно продолжит работать со своими партнерами, как мы и делали это в течение многих лет, чтобы убедить, что осознание ситуации и опасности, включая давление, под которым находится Украина, всегда будет в в центре внимания наших международных партнеров.

– Но мы видим позицию Франции и Германии. Связана ли она исключительно с их внутренней политикой? Во Франции скоро президентские выборы, а Германия не может найти себя. Или есть другая причина?

– Неудивительно, что внутренняя политика может иметь определенные нюансы в странах и иметь определенное влияние. Но я считаю, что главное, что мы должны осознать и заметить, что общая позиция ЕС – это солидарность и понимание ситуации. И я верю, что так будет и дальше.

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