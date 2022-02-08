У жителей Литвы миллионные долги за отопление: основной удар еще впереди

В конце прошлого года долги жителей Вильнюса, Каунаса и Клайпеды за отопление в общей сложности составили 13,5 млн. евро. Член Комитета европейской экономики и социальных дел Кястутис Купшис заметил, что после того как жители получат счета за все зимние месяцы, этот долг станет еще больше.

Решением правительства в Литве с января 2022 г введен нулевой тариф НДС на отопление, однако это решение еще должны одобрить парламент и президент. Delfi попросил поставщиков центрального отопления в Вильнюса, Каунасе и Клайпеде оценить долги потребителей и получаемые компенсации.

Представитель "Вильнюсских теплосетей" Индре Тракимайте-Шешкувене сказала, что как в 2020, так и 31 декабря 2021 г. долг потребителей составлял 4,9 млн. евро. За год на 500 000 евро до 3,8 млн. евро выросла задолженность физических лиц и до 1,1 млн. уменьшилась задолженность юридических лиц.

"Общее количество должников, по данным на 31 декабря 2021 года, составило 22 972", – прибавила она.

Долг клиентов Kauno energijа в 2021 г. уменьшился.

Kauno energija обслуживает 120 000 клиентов и 3500 коммерческих объектов в Каунасе, Каунасском районе и Юрбаркасе. Сейчас долги есть у 12 000 клиентов. Общая сумма долга на конец 2021 г. составляла чуть больше 5,5 млн. евро. В конце 2019 г. долг клиентов этой компании составлял 8 млн., а в конце 2020 г. – 6,5 млн. евро. Долги снижаются из-за благоприятных цен на отопление. Цена на отопление в Каунасе одна из самых низких в Литве, на 40% меньше, чем цена автономного отопления с использованием газа. Об этом рассказала представитель компании Ева Кудашявичюте.

Она заметила, что жители должны компании Kauno energija за отопление и за горячую воду 4,8 млн. евро, а юридические лица 404 000 евро.

За год долги уменьшились и у клиентов Klaipėdos energija. Представитель компании Дайва Друнгилене сказала, что по данным на 1 января 2022 года долг составлял 3,063 млн. евро.

"Долг жителей составляет 2,732 млн. евро, бюджетных компаний – 65 000 евро, других (ПУ, ЗАО, ИП) – 260 000, промышленных – 6000 евро. Долг за год уменьшился на 186 000 евро", – сказала она. По словам Друнгилене, по данным на 1 января 2022 г., у компании было 6837 должников.

Кудашявичюте рассказала, что Kauno energija старается сотрудничать с потребителями, которые не могут оплатить счета. "Мы контактируем с клиентами, стараемся выяснить причину задолженности, составляем графики оплаты долгов. Если видим, что у жителей проблемы с оплатой счетов возникают не в первый раз, информируем о возможности получения компенсаций.

Лица с небольшими доходами, могут с помощью калькулятора проверить получат ли они компенсацию на отопление (https://www.spis.lt/Skaiciuokles) они могут с этим вопросом обратиться и в муниципалитет", – наполнила она.

В Вильнюсе с декабря 2021 года появилась возможность фиксировать рост счетов не больше, чем на 35%, а оставшуюся часть отложить на более позднее время.

Тракимайте-Шешкивене также сказала, что в Вильнюсе в 2021 г. компенсацию за отопление получили 17 476 человек, сумма компенсаций составила 2,5 млн. евро.

В 2021 г. компенсации получило больше 51 000 домашних хозяйств-клиентов Kauno energija. Общая сумма компенсаций составила 1 млн. евро.

В Клайпеде в 2021 г. компенсации получили 5770 хозяйств, а сумма компенсаций составила 672 755 евро.

Купшис сказал, что он поддерживает идею нулевого НДС на отопление, которое обойдется бюджету в 23 млн. евро.

Что касается долгов, он заметил, что ничего удивительного в том, что в конце прошлого года долги не изменились.

"Это естественно, ведь основной удар настиг жителей в декабре. Именно декабрьские счета удивили многих потребителей. Было бы удивительно, если бы после этого долги не выросли", – сказал он Delfi.

Купшис напомнил, что счета вовремя не могут оплатить люди, которые сталкиваются с финансовыми проблемами.

"Та часть общества, которой живется сложнее всего, получает меньше всего доходов. У них нет и сбережений. Естественно, когда долги есть у 15% потребителей центрального отопления. Это обычный показатель. Если у человека возникает вопрос, что в первую очередь он должен оплатить - ботинки детям или отопление? Скорее всего, ботинки отложат на будущее. Но если возникает вопрос – отопление или еда? Понятно, что тут на первом месте будет еда. Хотя такой выбор и кажется ужасным, но для многих людей с ограниченными доходами, выбор будет однозначным - не платить за отопление, а не голодать.

Надо взглянуть на мир сквозь призму такой семьи. Если не платить за отопление, санкции не будут очень жестокими. Мы призываем людей выбирать возможность постепенной оплаты счетов, в течение всего года. Это можно сделать", – заметил Купшис.

Он призвал не забывать и о тех жителях, которые сами отапливают дома.

"Кажется, люди в деревнях покупают дрова, брикеты, отходы и сводят концы с концами, отапливают дома. Однако энергетическая нищета проявляется по-разному. В многоквартирных домах отопление центральное, там проблема регулирования кроется в квартирах. Если у тебя нет возможности регулировать отопление в своей квартире, тогда не сможешь уменьшить расход. Бывают ситуации, когда топят активно, жителям хотелось бы поменьше тепла, но они не могут это регулировать.

Другие живут в старой угловой квартире, у них могут быть другие проблемы. Проблема старых квартир создает ситуацию, при которой человек нехотя попадает в капкан энергетической нищеты. Люди не могут отапливать как хотят и платить за это разумную цену. Одни мерзнут, другим жарко (они даже открывают окна). Чтобы исправить ситуацию, есть лишь один путь – нормальная реновация.

Что касается частных домов, обычно в деревнях, пригородах, то это старые дома, в нет экономичных систем отопления, люди покупают столько дров, сколько позволяет бюджет. Значит, не все топят дома так, как надо. Там энергетическая нищета зависит от доходов. Дома старые, дрова дорогие. Люди мерзнут, несмотря на то, что могли бы полностью контролировать тепло в доме. Если плохо топят, начинают болеть. Нерешенные проблемы энергетической нищеты ложатся на плечи системы здравоохранения", – сказал он.

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