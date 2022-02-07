В Литве растут цены, поэтому некоторым жителям сложно оплачивать коммунальные услуги и не хватает на еду

Национальная сеть организаций по снижению нищеты (НСОСН) провела опрос, который показал, что стало больше людей, у которых не хватает денег не только на оплату коммунальных услуг, но и на еду. Директор сети Айсте Адомавичене сказала, что только в Вильнюсе в благотворительные столовые приходит уже не 150, а 350 человек в день.

Опрос 17-29 января провела компания Spinter tyrimai. Его результаты показали, что 12,4% жителей не хватает денег на еду, а 19,3% – на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

По словам Адомавичене, такие исследования проводят с самого начала пандемии, это было четвертое исследование. В прошлом году на еду не хватало денег у 11%, а на оплату счетов – у 14% жителей. Ситуация ухудшается. С такими проблемами чаще всего сталкиваются малоимущие люди без образования.

"Это болезненный момент, особенно сейчас, когда цены растут, людям все сложнее сбалансировать бюджет, особенно тем, у кого небольшие доходы. 34% жителей с доходами ниже 300 евро, говорят, что им не хватает денег на еду, 46% говорят, что им не хватает денег на аренду жилья и оплату счетов за услуги", – сказала она.

Получают ли помощь в виде продуктов питания те, кто в ней больше всего нуждается? Адомавичене говорит, что проблема в том, что в Литве такую помощь не все берут.

"И когда часто заявляют что у нас общество иждивенцев, можно сказать, что некоторые люди просто-напросто не пользуются помощью", – сказала она, заметив, что люди могут получать не только помощь ЕС, но и помощь в "Продовольственном банке".

"Но, насколько я знаю, ее не все могут получить, поскольку появляются очереди, собирают слишком мало еды, поэтому ее мало раздают. Надо инвестировать в логистику, если мы не хотим выбрасывать еду, а хотим раздать ее малоимущим. В этом месте мы не выполнили домашнюю работу", – сказала она.

По словам Адомавичене, доходы у некоторых людей выросли, информации о разных выплатах было много, это немного успокоило людей.

"Но с другой стороны, 1/5 людей уже в течение некоторого времени сталкивается с проблемами, нам ясно сигнализируют о проблемах в системе, тут нужны системные решения", – заметила она.

Она сказала, что надо думать, чем помощь людям с самыми небольшими доходами. Энергетическую нищету, по словам Адомавичене, надо решать за счет инвестиций в возобновляющиеся источники, ускорения темпов реновации. Она заметила, что не у всех доходы выросли на столько, чтобы догнать инфляцию, есть и такие люди, у которых доходы вообще не выросли. Адомавичене не думает, что нулевой НДС на отопление с января даст необходимый эффект.

"Это 10% суммы, но подорожание было больше", – заметила она.

По словам Адомавичене, это недостаточная мера, так Литва помогает муниципалитетам, которые вовремя не решили проблему.

"Гораздо целесообразнее было бы повышение доходов людей, которым тяжело свести концы с концами и расширять круг людей, получающих компенсации", – предложила она.

Предложение президента Гитанаса Науседы заплатить по 100 евро людям из уязвимых групп, она оценила как плохое.

"Такие выплаты могут получить и те, кому помощь не нужна, а нуждающиеся могут не отвечать критериям и не получить помощи", – подчеркнула Адомавичене.

По ее словам, предлагая помощь, надо думать, за чей счет ее окажут, как компенсируют недостачу в бюджете.

Адомавичене сказала, что хуже всего, если это сделают за счет социальной сферы, например, финансирования дневных центров.

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