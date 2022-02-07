Истребители НАТО один раз сопроводили российские самолеты

Истребители НАТО на прошлой неделе один раз поднялись в воздух, чтобы сопроводить самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны.

3 февраля истребители НАТО идентифицировали российский самолет "Ту-154", летевший в Калининградскую область.

Этот самолет сопровождали летевшие по два истребители "Су-35", "Миг-31" м "Су-27".

"Ту-154" летел с включенным транспондером, у него был план полета, самолет поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, транспондеры истребители были отключены, планов полетов у них не было, они не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.

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