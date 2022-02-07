"Решение вступило в силу 3 февраля", – сказал представитель Вильнюсского участкового суда Ауримас Жукаускас.

Адвокат Милдажите Альгимантас Клюнка сказал, что клиентка оценила возможность дальнейшего судебного разбирательства.

"Она с достоинством приняла наказание и выполняет его", – сказал адвокат.

Эдита Милдажите освобождена от уголовной ответственности за пьяное вождение и передана на поруки – за нее отвечает ее друг Саулюс Пилинкус. Такое решение суд вынес 13 января. Она передана на поруки на год, залог платить не придется.

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Милдажите лишена прав на 1,5 года. Кроме того, она должна заплатить в бюджет 17 480 евро - стоимость автомобиля, которым она управляла.

Судья Аушра Дамбраускене отметила, что за последний год Милдажите 7 раз была наказана за превышение скорости. Кроме того, она управляла автомобилем - в ее организме было 2,36 промилле (тяжкая степень опьянения - больше 2,51 промилле).

"Этот постыдный поступок, который нанес мне большой ущерб как профессионалу и человеку. Я со всем согласна", – сказала Милдажите. Она сказала, что в тот день выпила бутылку вина, никуда ехать не планировала, но потом села за руль о проехала около 30 км. По номеру 112 поступило 6 звонков - водители сообщали о нетрезвой женщине за рулем.

Милдажите сказала, что она управляет автомобилем с 1987 г., за это время она не совершила ни одного ДТП и ни разу не садилась за руль нетрезвой. По ее словам, с Пилинкусом она проводит больше всего времени, он может оказать на нее положительное влияние. Нетрезвая 55-летняя Милдажите за рулем Honda Jazz попалась в сентябре 2021 г. на Неменчинском шоссе. В ее организме было 2,36 промилле, за это грозила уголовная ответственность.

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